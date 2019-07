Alpha Condé menace de sévir : "Je limogerais tout préfet ou Gouverneur"

CONAKRY-Le ton est ferme ! S’adressant aux administrateurs territoriaux réunis ce mercredi au Palais Sékhoutourea, le Président Alpha Condé a été tranchant. Le Chef de l’Etat prévient que tout préfet ou Gouverneur qui ne joue pas son rôle sera remplacé sans état d’âme.

« Les préfets et les sous-préfets ne sont pas faits pour rester dans les bureaux. Ils doivent être nos oreilles et nos yeux au niveau des populations. Comme souvent vous vous plaignez que vous n’avez pas de moyens de déplacement, on va vous remettre des véhicules. Tous les préfets, les gouverneurs auront des véhicules, les sous-préfets seront dotés de motos. A partir de maintenant, on sera strict, on jugera chacun sur ces choses », a indiqué le président Alpha Condé.

Le dirigeant guinéen avertit qu’il n’aura pas d’état d’âme à remplacer tout préfet ou Gouverneur qui n’est pas à la hauteur. « Je n’aurais pas d’état d’âme de changer tout préfet ou tout gouverneur qui ne sera pas à la hauteur. Il faut que ça soit très clair. Au moment où nous battons pour que le pays change, chacun doit jouer son rôle. Celui qui ne joue pas son rôle quitte sa place. Les gens doivent être engagés à 1000%. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais marcher dans la boue et que les préfets ou sous-préfets ne le fassent pas », a martelé le Chef de l’Etat.

