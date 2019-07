Le ministre Lamine Fofana a-t-il attaqué la Guinée?

COAKRY- L’actuel ministre guinéen de la Justice par intérim, Mohamed Lamine Fofana est au cœur d’une grave accusation. Le garde des Sceaux est soupçonné par l’opposant Faya Milimoouno d’avoir jouer un rôle dans l’agression rebelle dont la Guinée a été la cible en 2000 dans le sud du pays.

« Lorsqu’une rébellion a commencé au Libéria, malgré les différentes armées africaines qui se sont rendues sur place, cette rébellion a duré 14 ans et a détruit le Libéria. Après le Libéria, cette guerre est allée en Sierra Léone, on a vu les mains des bébés de nos cousins, nos confrères africains sciées en Sierra Léone. Cette guerre est aussi venue en Guinée ici, aujourd’hui lorsqu’on me dit qu’un certain Fofana, ministre de la justice, on l’a entendu et chacun de vous se rappelle de ce moment-là. Le jour où on bombardait, le jour où les rebelles tuaient les populations à Guékédou, il était sur RFI et BBC nous disant que son mouvement est en train de mettre Guéckédou à sac. Aujourd’hui c'est lui qui trône sur la justice de notre pays », a déclaré Dr Faya Milimono.

Le leader du Bloc Libéral dit ne rien attendre de positif de l’actuel grade des sceaux du pays. « Peut-on nous attendre à une justice dans notre pays dans des circonstances comme celles-là ? Je ne crois pas. C’est un monsieur qui devait être poursuivi. C’est un monsieur qui devait aujourd’hui être entendu par les magistrats sur le rôle qu’il a joué dans l’attaque contre le territoire guinéen en 2000 », a martelé l’opposant.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com