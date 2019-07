Le RPG réagit à la tournée de Cellou: "Il souffre de la pathologie du colonisé"

CONAKRY-La tournée de Cellou Dalein Diallo aux Etats-Unis fait réagir le camp présidentiel. Le chef de file de l’opposition a effectué une offensive diplomatique dans le pays de Donald Trump pour sensibiliser les autorités américaines sur les risques d’instabilité qui plane sur la Guinée et la sous-région, à cause du projet de nouvelle Constitution voulu par le Président Alpha Condé. Interrogés sur cette tournée du principal opposant au régime Condé, les cadres du parti au Pouvoir ont eu une réaction ferme. C’est le cas de Amadou Damro Camara, leader des députés de la majorité au parlement que nous avons interrogé.

« Cellou oublie que la Guinée est un pays indépendant et souverain et que quelque soit nos amitiés avec les grands pays occidentaux, il revient au seul peuple de Guinée de décider de son sort. La Guinée n’est pas une colonie ni un protectorat depuis plus 60 ans. Qu’il vienne en Guinée, qu’il s’adresse au peuple de Guinée qui est le seul arbitre. Le sort de la Guinée se décide en Guinée. Le président Sékou Touré a été clair depuis le 25 août 1958 en disant que nous préférons la Liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage. Qu’il vienne s’adresser au peuple de Guinée au lieu d’aller au département d’Etat puisque ce n’est pas eux qui décident du sort de la Guinée. C’est un pays ami avec lequel, nous avons d’excellentes relations qui nous aident, mais autant le peuple américain ou français décide du sort des Etats-Unis ou de la France, autant seul le peuple de Guinée doit décider du sort de la Guinée.

Le meilleur ami des Etats-Unis, c’es l’Arabie Saoudite où les femmes n’ont pas encore le droit de conduire parce que c’est l’affaire des saoudiens. Je crois que les Etats-Unis aussi étaient là depuis le régime du PDG qui était considéré comme une dictature. Il y a la coopération économique, mais il y a des réalités intérieures du pays. Nous respectons leur aide, mais les affaires guinéennes sont les affaires guinéennes. Je crois que d’ailleurs que les grandes puissances comprennent ça, c’est monsieur Cellou Dalein qui ne comprend pas ça. Il souffre encore de la pathologie de colonisé. Même pendant le dialogue, sa première exigence c’était toujours que les blancs, la communauté internationale soit là. Il ne croit pas que les guinéens pouvaient se comprendre entre eux », a réagi l’honorable Damaro.

Plus modéré, Sékou Souapé Kourouma trouve que Cellou Dalein Diallo est dans son rôle. Mais a-t-il averti, chaque pays est souverain d’amender ou de changer sa constitution. Plus loin ce cadre du parti au pouvoir souligne que le fait de vouloir changer de constitution n’est pas forcément égal à un troisième mandat.

« Cellou est dans son rôle de vouloir aller sensibiliser les gens qu’il estime être réceptifs à son message, mais nous sommes en démocratie. Les Etats-Unis, considérés comme la plus grande démocratie, savent que la révision de la constitution relève de la souveraineté des Etats. La Constitution américaine a été amandée plusieurs fois. Je ne pense que ça soit de leur rôle de dire quand est-ce que tel pays doit faire un amendement ou changer de constitution. Mieux, le fait d’avoir une nouvelle constitution ne veut pas dire que quelqu’un veut d’un troisième mandat. Parce que ce n’est pas obligatoire. Alpha peut bien adopter une nouvelle constitution et dire qu’il n’est pas intéressé par un troisième mandat, tout comme ce n’est pas non-plus exclu. Il ne faut pas qu’on en fasse une fixation », a indiqué M. Korouma.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112