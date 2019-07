Guinée : Cellou et cie anéantis par le projet de 3ème mandat ?

CONAKRY- L’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo et la Coalition de l’opposition démocratique (COD) de Sidya Touré, Lansana Kouyaté et Cie risquent-elles de disparaître ? Ces deux blocs politiques de l’opposition ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes depuis quelques mois.

Sur le terrain, on ne sent plus la présence de l’opposition politique. Toutes ses actions se limitent quasiment aux activités du FNDC. L’Opposition républicaine et la Coalition de l’Opposition Démocratique sont en quelque sorte phagocytées par le Front dont le combat se limite uniquement à la Défense de la Constitution de mai 2010. Ce qui n’est pas sans risque pour les opposants.

La lutte pour la transparence des élections à travers un fichier électoral assaini et un opérateur technique crédible censé garantir la confiance de tous les acteurs pour un scrutin propre et apaisé, relève de l’opposition. Mais aujourd’hui, à part quelques déclarations sporadiques çà et là, il semble que cette lutte est reléguée au second plan par l’opposition qui reprouve pourtant le fichier actuel qu’elle considère corrompu par des fictifs.

Interpelé, un acteur politique de l’opposition membre de la Coalition de l’Opposition Démocratique nous a confié que des concertations sont en cours, sans donner plus de détails.

« Une plateforme est mise en place où la communication et tous les avis sont partagés entre les membres du COD. Mais comme l’actualité est dominée par le troisième mandat, tout le monde se retrouve au niveau du Front. C’est ce qui explique cette situation, a-t-il dit.

A suivre…

Africaguinee.com