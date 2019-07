CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé a levé un coin du voile sur certains « non-dits » de la présidentielle de 2010. Dans le livre d’entretien « Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée » avec François Soudan qui a été dédicacé ce jeudi 125 juillet à Conakry, l’actuel Chef de l’Etat explique comment il a gagné sur le fil du rasoir face à Cellou Dalein Diallo au second tour de la présidentielle agitée de 2010.

Le dirigeant guinéen révèle également qu’il a échappé de justesse à un coup d’Etat ourdi par le Général Nouhou Thiam sept mois après son investiture. Il dit avoir été sauvé par le colonel Jo qui avait le contrôle des Blindés et des armes lourdes, qui a refusé d’y prendre part. Africaguinee.com qui a feuilleté ce livre vous livre ces extraits.

Sékouka Konaté a voté contre moi…

Ce qui est évident, c’est que Général Sékouba n’était pas de mon côté. La thèse développée à l’époque était la suivante : si Alpha prend le pouvoir, les Peuls ne l’accepteront pas, si c’est Cellou, ce sont les Malinkés qui ne l’accepteront pas. Il faut donc donner le pouvoir à quelqu’un issu d’une minorité. Lors de l’élection présidentielle de 2010, le président Sékouba n’a pas voté pour moi au premier tour. Il a appelé les militaires à voter pour quelqu’un d’autre. Mais les résultats de l’élection reposaient sur le décompte électronique ou manuel. Or quand le décompte électronique me donnait 100, on me disait que j’avais 10. Quand Cellou avait 10, on disait qu’il avait 100. Je savais très bien que ces écarts ne reposaient sur aucune réalité. C’est pourquoi j’ai annoncé que je n’irais pas au second tour s’il n’y avait de décompte manuel. Il faut savoir que les membres de la CENI dont son président (feu Ben Sékou Sylla, ndlr), étaient du côté du candidat Sidya Touré et ceux qui s’occupaient du décompte électronique étaient tous pour le candidat Cellou Dalein Diallo. Ils avaient des hommes partout, ce qui n’était pas mon cas.

Départ de Konaté et les manœuvres de Nouhou Thiam

En réalité, le Président Sékouba est parti avec l’espoir de revenir deux mois plus tard. Il pensait que ça n’allait pas durer. Il avait versé deux mois de salaires à ses hommes. Dès mon élection, le Général Nouhou Thiam s’est donc opposé à moi car je ne voulais pas laisser Tibou Kamara quitter le pays, comme me le demandait Sékouba Konaté. « Pour que les gens puissent partir, il faut d’abord qu’on fasse un état des lieux », me suis-je justifié auprès de Sékouba. On m’a alors dit : « Si tu ne le laisses pas partir, ils vont brûler le pays ». Le Général Thiam m’a affronté et j’ai dû le destituer. Sept mois après mon investiture, ils ont voulu lancer une opération contre moi. Ce qui m’a sauvé, c’est que le colonel Jo qui avait le contrôle des Blindés et des armes lourdes, a refusé d’y prendre part. Sinon, il était question de me renverser ce jour-là.

Pensiez-vous réellement gagner les élections ?

OUI. Lors d’une rencontre avec les diplomates chez l’ambassadeur de l’Allemagne, j’avais dit : « vous êtes tous contre moi, vous pensez que je suis gauchiste communiste. Mais ici, en Guinée, le peuple de Guinée est souverain : je vais gagner. » Et je suis parti. Je savais que le décompte électronique aboutirait à une manipulation des chiffres, mais que si je parvenais à imposer le décompte manuel, je l’emporterais.

Quand Sidya Touré a décidé de soutenir Cellou Dalein Diallo pour le second tour, sa base n’a pas suivi et m’a rejoint. L’électorat de Basse-Guinée s’est mobilisé derrière moi. Je disais alors : « Même si une femme accouche d’un serpent, elle ne va pas le jeter, elle va l’attacher. C'est-à-dire qu’on peut ne pas savoir qui est ton père, mais on ne peut pas ne pas savoir qui est ta mère ». Ce fut un déclic pour les populations soussous et autres. Et puis il y a eu d’autres alliances, notamment l’alliance arc-en-ciel, qui regroupait de nombreux partis. Il y a eu enfin le comptage manuel, qui prémunit contre les fraudes, car si les résultats sont contestés, il suffit de recompter les bulletins ».

A suivre…

