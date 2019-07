Nouvelle Constitution : Pourquoi Rabiatou Sérah garde le silence ?

CONAKRY-Hadja Rabiatou Sérah Diallo garde un silence assourdissant sur le débat lié au référendum constitutionnel. Alors que supporters et opposants de la réforme constitutionnelle continuent de s’affronter dans le pays, l’ex présidente du Conseil National de la Transition (CNT), l’institution qui a adopté la Constitution de mai 2010 a décidé de ne pas s’impliquer dans ce débat.

L’actuelle présidente du Conseil Economique et Social (CES) opte pour le ‘’mutisme’’. « Elle a décidé de ne pas s’exprimer sur le sujet publiquement. Elle a une obligation de réserve sur ce sujet puisqu’elle est à la tête d’une Institution à caractère économique et social où on ne parle pas politique. Mieux, le Président n’a rien dit officiellement sur le sujet et le Conseil Economique et Social n’a pas été saisi non-plus », a confié à Africaguinee.com, un proche de la présidente du CES.

Hadja Rabiatou Sérah Diallo n’est pas la seule responsable du CNT à refuser de s’exprimer publiquement sur ce sujet qui cristallise les débats politiques en Guinée. Son adjoint direct à l’époque, Monseigneur Albert Gomez que nous avons maintes fois interpelé n’a pas daigné répondre à nos sollicitations.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

