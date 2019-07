Guinée : un haut cadre dans le viseur d’Alpha Condé…

CONAKRY-En Guinée, il est fréquent de voir des cadres se vanter avec des titres pompeux dans le but d’influencer l’opinion. Des gens qui se font appeler abusivement DOCTEUR, PROFESSEUR, EXPERT, SPECIALISTE de ceci ou cela, on n’en rencontre çà et là dans la sphère administrative guinéenne. Ils sont nombreux dans l’Education. Mais lorsqu’on jette un coup d’œil sur l’authenticité ces titres, on est quelquefois désagréablement surpris par la fausseté qu’il y a derrière. Depuis quelques mois, la boîte de pandore semble ouverte. De hauts cadres de l’enseignement supérieur sont au cœur d’une polémique d’usurpation de titre de DOCTEUR.

Le cas le plus emblématique qui a d’ailleurs suscité des remous qui ont failli tourner au vinaigre concerne le Recteur de l’université de Kindia Jacques KOUROUMA, accusé d’usurpation de titre, faux et usage de faux. Aboubacar Deen SOUARE diplômé de l‘université de Foulaya reproche au Recteur de détention de faux diplôme de Docteur qu’il aurait obtenu en falsifiant le diplôme d’un ancien ministre de la république avec la complicité de certains cadres du ministère de l’enseignement supérieur et hauts cadres de l’Etat. Des nombreux étudiants ont d’ailleurs manifesté à l’université de Foulaya ce mois-ci exigeant que la signature du recteur Jacques Kourouma ne soit pas apposée sur leur diplôme.

Alors que l’affaire est pendante devant le TPI de Kindia, le Président de la République, Alpha Condé a été saisi de ce dossier par son conseiller chargé à l’Education, Dr Bano Barry. Lequel a suggéré au Chef de l’Etat, de demander au ministre de l’enseignement supérieur Abdoulaye Yéro Baldé, d’instruire monsieur Jacques Kourouma de déposer les originaux de ses diplômes de DEA (diplôme d’étude approfondie) et Doctorat avec le mémoire du DEA et un exemplaire de la thèse de Doctorat.

L’universitaire Bano Barry précise toutefois qu’il a vérifié sur le système universitaire de documentation français qui répertorie les thèses publiées en France. Mais il ne lui a pas été donné de trouver le nom de Monsieur Jacques Kourouma avec une thèse de Doctorat. Les actes français lui reconnaissent plutôt un DEA, explique le conseiller dans une note adressée au Président de la République.

Il révèle d’ailleurs que des allégations similaires sont portées contre monsieur Bangaly Camara, directeur de l’ISIC (institut supérieur de l’information et de la communication). Cette affaire est pendante devant le cabinet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dossier à suivre…

Focus Africaguinee.com