Armée guinéenne : de nouveaux équipements pour la 4ème région militaire...

CONAKRY-Dans le cadre de la poursuite des réformes des forces de défense et de sécurité en Guinée, le Ministère de la Défense nationale a procédé ce mercredi 24 juillet 2019, au Camp Alpha Yaya Diallo de Conakry, à la remise de lots d’équipements informatiques et mobiliers de bureaux. Ces importants kits sont destinés à des unités des forces armées de la quatrième région militaire du pays (Nzérékoré).

Ces matériels sont composés notamment de : 3 bureaux directeurs, 33 fauteuils, 73 ordinateurs bureautiques, 57 imprimantes, 15 photocopieurs, 21 réfrigérateurs, 22 coffres forts, 24 écrans plats, 2 vidéos projecteurs, 11 bureaux avec retour, 131 fauteuils bas dossiers, 153 chaises visiteurs, 8 salons complets, 15 fauteuils de réunion, 35 bureaux simples et 150 armoires métalliques.

Cette remise de matériels s’inscrit dans le cadre de la poursuite des activités de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’action prioritaire du secteur de la défense au niveau de l’axe 2 sur le renforcement des capacités opérationnelles des armées. Elle vise à créer des conditions de travail favorables pour le personnel militaire.

« Depuis 2016, le Gouvernement guinéen à travers le budget national de développement met à la disposition du ministère de la Défense nationale des moyens pour la réalisation des activités planifiées dans la stratégie nationale d’action prioritaire. C’est dans ce cadre que les unités des forces armées guinéennes vont bénéficier de ces équipements techniques, informatiques et mobiliers de bureaux. Il faut noter que ces équipements sont destinés aux armées de terre, de l’air basées dans la quatrième région militaire de Nzérékoré. L’acquisition de ces matériels permettra non seulement de renforcer la capacité opérationnelle mais aussi améliorer les conditions de travail de toutes ces unités bénéficiaires de la quatrième région militaire», a déclaré le Général de brigade George Sy, Vice-président du comité sectoriel de défense.

Pour sa pour sa part, l’Intendant Adjoint des forces armées a présenté les activités réalisées dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de la défense. « Ces matériels vont être mis à la disposition des unités de l’Etat-major des armées de terre et de l’Etat-major de l’aviation pour qu’ils soient acheminés vers la quatrième région militaire », a confié Colonel Facinet Camara.

De son côté, le chef d’Etat-major des armées, le Général de corps d’armées, Namory Traoré a remercié le président Alpha Condé pour les efforts consentis dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de défense.

« Après la quatrième région militaire, toutes les régions militaires seront prises en compte, toujours dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. J’invite le Chef d’Etat-major des forces armées de terre à bien utiliser ces équipements. Quand on a des matériels, il faut bien les entretenir et les gérer. Donc je remercie tout le monde », a-t-il indiqué, promettant la poursuite des activités de la réforme.

Dans son intervention, le Conseiller politique du Ministre de la Défense, Dr Diéliman Ousman Kouyate a rappelé que cela fait 10 ans que le Chef de l’Etat a fait la reforme du secteur de sécurité comme axe principal de sa gouvernance.

« Aujourd’hui en terme de bilan, la Guinée en si peu de temps a atteint des résultats que d’autres pays qui ont eu plus de temps que nous n’ont pas atteint. Et ça, c'est grâce à l’implication du Président de la République pour la construction d’une armée guinéenne tournée vers le renforcement de ses capacités mais aussi dans son fonctionnement respectant les principes de droits de l’Homme et l’Etat de droit », a rassuré Dr Kouyaté.

A noter que cette rencontre a connu la présence de l’honorable Djené Saran Camara, Présidente de la commission Défense et Sécurité de l’Assemblée Nationale.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14