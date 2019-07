Guinée : l’armée se dote d’une étude de séroprévalence sur le VIH et l’hépatite B

CONAKRY-Une étude de séroprévalence du VIH, du virus de l’hépatite B et des risques épidémiologiques liés au comportement au sein des Forces armées guinéennes, a été présentée ce mercredi 24 juillet 2019, a constaté Africaguinee.com. La cérémonie de restitution a été présidée par le ministre de la Défense Dr. Mohamed Diané dans un réceptif hôtelier de la place.

Placée sous la coupole du ministère de la défense nationale en collaboration avec le Département américain de la Défense, à travers l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, cette étude a pour but de réorienter les politiques et stratégies en matière de lutte contre le sida et de jeter les bases d’un programme de lutte contre les hépatites dans les Armées.

Pour le ministre d’Etat à la Défense Nationale, Docteur Mohamed Diané, la mise en place, le succès et les performances d’un programme de santé dépendent de plusieurs facteurs dont entre autres, la disponibilité des données fiables et actualisées.

‘’ Dans son histoire, l’armée guinéenne a réalisé 4 études de ce type. L’avant dernière remonte à 2010, soit près de 10 ans. Ce qui fait que les données utilisées jusque-là étaient caduques. Je me félicite du fait que pour la première fois, l’enquête sur le terrain a été réalisée entièrement par les cadres du Service de Santé des Armées’’ s’est réjoui le ministre guinéen de la défense nationale, Docteur Mohamed Diané.

Ces résultats donneront également une indication sur l’efficacité des différentes interventions antérieures et renseigneront sur les indicateurs de performance du programme de lutte contre le SIDA au sein des forces armées, a ajouté le ministre de la Défense, avant de lancer un appel à la hiérarchie militaire.

‘’J’invite la hiérarchie militaire à prendre en compte toutes les recommandations issues de cette étude. Madame Margo SLOAN, votre engagement et dynamisme m’ont été rapportés durant tout le processus de cette étude. C’est pourquoi le Ministère de la Défense nationale a jugé utile de décerner des Satisfécits à tous les membres de cette équipe de recherches, ’’ a lancé Dr. Diané.

Simon Henshaw, Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, a dit toute sa satisfaction d’être à cette cérémonie axée sur la diffusion des données de l’enquête sur la séroprévalence et l’épidémiologie comportementale dans le cadre du programme de prévention du VIH SIDA pour la défense.

Selon le diplomate américain, cette année , des efforts combinés avec des experts des forces armées américaines et agents de santé militaire guinéens ont permis de dresser un tableau tout précis de la prévalence de SIDA et VIH dans les Forces Armées guinéennes.

‘’ Armés de ces chiffres précis, le gouvernement des Etats-Unis entend combiner des efforts de prévention et de traitement des Forces Armées Guinéennes afin d’améliorer la santé de celles-ci. Cette étude permettra de développer une réponse bien structurée aux maladies infectieuses telles que le VIH. Je voudrais réitérer l’engagement des Etats-Unis de continuer à travailler avec la Guinée pour améliorer le système de soins de santé militaire. Je voudrais exprimer ma gratitude au bureau de coopération militaire des Etats-Unis pour le succès de l’étude’’, a exprimé l’Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée.

A noter qu’au terme de cette cérémonie de restitution, le Ministère de la Défense nationale a décerné des Satisfécits à tous les membres de l’équipe de recherches.

