Alpha Condé : « Nous sommes prêts à nous battre… »

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé a fait une annonce concernant la présence des casques bleus guinéens au Nord-Mali. Le Chef de l’Etat a décidé de renforcer les troupes guinéennes dans ce pays voisin en proie à une instabilité dans le Nord depuis 2012. Alpha Condé annonce que le nombre de « casques bleus guinéens » va passer de 850 à 1000 hommes.

« Je remercie nos partenaires français et américains qui nous ont permis de former nos troupes Gangan. Nous sommes actuellement au cinquième (contingent). Et nous allons passer de 850 à 1000 Hommes car le Mali et la Guinée, c’est la même chose », a annoncé ce lundi le président de la République.

Nous ne sommes plus mineurs…

Il faut que les africains se fassent confiance dans tous les domaines, conseille le dirigeant guinéen, demandant aussi les partenaires au développement de faire confiance aux africains. « Nous ne sommes plus mineurs, nous sommes capables de réfléchir, nous savons ce que nous voulons. Nous voulons qu’on nous accompagne, mais pas qu’on nous tienne la main comme des bébés », lance Alpha Condé.

Pour qu’on lutte contre le terrorisme, ce sont les africains qu’il faut mettre en avant, dit-il. « Nous sommes prêts à nous battre, on demande seulement qu’on nous donne les moyens », précise le Chef de l’Etat.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112