Mali coupée du reste de la Guinée : le calvaire "insoutenable" des populations…

MALI-C’est un véritable ‘’désastre’’ auquel assistent impuissantes les populations riveraines de la rivière de Mbagou dans Mali ! Ce pont en dur qui a cédé face au poids de l’âge et aux intempéries plonge une des préfectures majeures de la moyenne Guinée dans l’abattement et la désolation.

Autorités locales, citoyens de Mali et de Labé, voyageurs ne savent plus à quel saint se vouer. Pour les usagers de ce tronçon le ‘’ mal’’ est infini.

Ousmane Tongo, commerçant résident dans la préfecture de Mali explique le ‘’supplice’’ dans lequel ils vivent. Aux dires de ce commerçant le calvaire est ahurissant.

‘’Depuis vendredi dernier nous avons du mal à faire traverser nos marchandises de Labé vers Mali et vice-versa. S’il s’agit de simples voyageurs, pour atteindre l’autre rive ils payent une valeur de 40.000 gnf et pour traverser c’est la croix et la bannière. Pour ceux qui sont plus courageux, le trajet se fait à la nage à défaut de trouver quelqu’un pour vous porter au dos. Il n’y a aucune déviation possible pour accéder à l’autre rive, si ce n’est pour emprunter un détour d’un trajet de 50 km, c’est vraiment pénible et dur. Certains de nos produits commencent mêmes à se désintégrer et voir même pourrissent ’’, a déploré ce commerçant.

Mêmes lamentations pour Aliou Bah, résident dans cette préfecture, pour lui, ce sont 8 sous-préfectures et le chef-lieu de la préfecture de Mali qui sont coupées de la ville et du reste de la Guinée.

‘’ Ici vous ne voyez rien à manger, le village le plus proche de Mbagou est à 4 km ou plus. Les plus pressés payent des individus pour les faire traverser avec tous les risques que cela comporte pour des prix variant entre 5 à 10.000 gnf. Un pont de 15 m seulement à réaliser c’est ce qui coûte autant de désagréments aux citoyens qui empruntent ce tronçon de la route nationale N°1. C’est frustrant et ahurissant’’ a déploré notre interlocuteur.

Pour Abdoulaye Fily Diallo maire de la commune urbaine de Mali, la seule alternative avant la fin des grandes pluies est de recourir à une autre expertise. Ceci, selon lui pour éviter pires désagréments.

‘’ Ce qu’il faut reconnaitre ce que nous sommes pour le moment coupés de Labé, et il n’y a aucune alternative qui puisse être trouvée par rapport à l’urgence du problème. Même si les travaux entamés sur le pont continuaient il faudrait attendre un certain temps, pour permettre au bêton de sécher. La déviation qui a été faite pour permettre de contourner le fleuve a lâché’’ nous a confié le maire de Mali.

Aux dires de cet élu local, pour l’instant, la seule alternative qui reste est d’y ériger un pont métallique en attendant la baisse des eaux et la fin de l’hivernage. Si cela n’est pas fait d’urgence, la préfecture de Mali sera définitivement coupée de Labé.

‘’ Actuellement, les seuls véhicules qui se déplacent à partir de Mali font un long détour vers Sigon pour rallier Labé. La distance et l’état des routes vers ces axes sont très difficiles’’ a-t-il dit.

Situé à 65 km de la commune urbaine de Labé, le pont de Mbagou est traversé par tous les usagers de la route en provenance de la Guinée et en partance pour la préfecture de Mali.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13