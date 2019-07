La maman de Mamoudou Barry parle : "Mon fils faisait tout pour la famille…"

CONAKRY-La Maman de Mamoudou Barry, l’enseignant chercheur-guinéen tué dans une agression mortelle à Rouen vient de parler.

Encore sous le choc, Néné Kadé Barry que nous avons rencontré a du mal à parler de son fils. C’est une famille très éprouvée que nous avons trouvé à Bassambaya, secteur Bolaroya dans la sous-préfecture de Dounet (Mamou).

La maman du jeune enseignant chercheur guinéen que nous avons interrogé à Bolaroya, confie que l'an dernier Mamoudou Barry l'a amené en France. C'était était un vrai pilier de la famille dit-elle. Son témoignage est pathétique.

Mamoudou dans un cercueil…

« On l'appelait Mamoudou Barry. Il a commencé ses études à Bassambaya. Après, on l'a envoyé à Balley puis à Mamou avant de rallier Conakry dans le cadre des études. C'est comme ça qu'il est parti jusqu'en France. Aujourd'hui, il est dans un cercueil en France là-bas. On m'a dit qu'il a été assassiné. J'étais chez lui (en France, ndlr) l'année dernière. On vivait dans la même maison. C'est quand j'ai dit que je voulais revenir qu'il ma renvoyé jusqu'à Conakry. On ne s'est plus revue depuis ce jour. Il est marié et est père d'une fille. Il avait un garçon qui est décédé aussi. Il faisait tout pour la famille. Je m'en remets à Dieu et je suis derrière les autorités », a lancé Néné Kadé Barry.

De retour de Bolaroya, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com