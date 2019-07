Pharmacie Centrale de Guinée : l’autre réussite de la gouvernance d’Alpha Condé…

CONAKRY- Dès son accession à la tête de la magistrature suprême guinéenne, le Président Alpha Condé avait annoncé les couleurs de sa gouvernance. Parmi les priorités de son Gouvernement, figurait en bonne place le secteur de la santé.

Des infrastructures aux produits médicaux, le Président Alpha Condé en a fait une priorité.

La Pharmacie Centrale de Guinée a été l’un des axes des nombreuses reformes opérées au niveau du secteur de la santé.

En 2011, au lendemain de l’arrivée au pouvoir du Président Alpha Condé, la centrale d’achats guinéenne était à l’agonie. L’entreprise risquait une liquidation. Tous les indicateurs étaient au rouge. Les premières reformes engagées par la nouvelle équipe dirigeante d’alors étaient orientées vers le rétablissement du cadre institutionnel. Un Conseil d’Administration qui n’existait pas depuis belle lurette a été mis en place. Le Commissaire aux Comptes a également été choisi pour donner plus de crédibilité aux différents partenaires de la PCG.

Si en 2011 la Pharmacie Centrale de Guinée ne disposait quasiment pas de flotte pour le transport des médicaments dans les différentes structures sanitaires.

Alpha Condé l’avait promis ! Il l’a fait. La disponibilité des médicaments au niveau des structures sanitaires est une réalité de nos jours. La pharmacie Centrale de Guinée qui ne disposait que de 2 camions de 5 tonnes et 2 pick-up en 2011, a dans sa flotte 16 camions et 9 pick-up.

Les populations de l’intérieur du pays n’ont pas été en marge des préoccupations de l’équipe de Dr Moussa Konaté. Le Directeur de la Pharmacie Centrale de Guinée a entrepris de nombreuses reformes visant à rendre plus accessibles les médicaments pour les populations. Avec l’appui des différents partenaires et l’engagement affiché par le Gouvernement, la Centrale d’achats guinéenne s’est doté d’un système d’assurance qualité très performant.

Depuis 2011, plusieurs dépôts ont été construits et rénovés grâce à l’engagement du Gouvernement guinéen et l’appui des différents partenaires techniques et financiers. A Boké, le Président Alpha Condé a fait construire un dépôt régional qui est venu pallier aux difficultés éprouvées par certains responsables de structures sanitaires de la région. A Kankan et Faranah, les dépôts ont connu une extension pour améliorer leur capacité de stockage.

Aujourd’hui, les différents partenaires de la Pharmacie Centrale de Guinée sont tous rassurés. En témoigne ces propos de Mme Serena BERTAINA, Cheffe d’équipe Économie-Santé de la représentation de l’Union Européenne à Conakry.

Avec l’aide des différents partenaires, la Guinée disposera bientôt d’un nouveau dépôt à Maneah, dans la préfecture de Coyah. La construction de ce nouveau dépôt permettra à la centrale d’achats guinéenne d’accroître considérablement ses capacités de stockage des produits.

A rappeler qu’en plus d’un logiciel d’interconnexion, tous les dépôts de la Pharmacie Centrale de Guinée dispose de paratonnerre.

Dr Moussa Konaté qui a quasiment rajeuni et féminisé son équipe, nourrit de grandes ambitions à la tête de la Pharmacie Centrale, sous la clairvoyance du Président Alpha Condé et le soutien inestimable du Ministre de la Santé Édouard Niankoye Lamah.