Guinée: Alpha Condé dénonce des commerçants qui ont saboté son Pouvoir

CONAKRY-Quels sont les commerçants qui ont voulu saboter le pouvoir d’Alpha Condé ? Le Chef de l’Etat a fait une confidence ce lundi 22 juillet 2019. Accusant certains opérateurs économiques d’avoir voulu son pouvoir, le président de la République a révélé comment il a déjoué ce piège.

« Balayez d’abord devant votre porte avant de dire que le Gouvernement est incapable de faire ceci ou cela. Vous êtes incapables de créer un seul patronat. C’est en Guinée où on peut voir plusieurs patronats. Parce que c’est des commerçants. Au temps de Conté, c’était facile de faire le commerce. Les conteneurs qui venaient au port, c’était écrit «Président de la République ». Les commerçants ne payaient ni taxe, ni douane. C’est comme ça que les commerçants se sont enrichis. Tout le monde faisait du commerce, il n’y avait pas de développement. Le Président Conté qui était militaire malheureusement ne comprenait pas que ces commerçants qui ne payaient ni taxe, ni douane, vendaient au prix réel. Les petits commerçants n’avaient pas de bénéfice. Le président ne comprenait pas cela, il s’en prenait à de pauvres petits commerçants pour rien », a expliqué le président Alpha Condé.

A son arrivée à la tête de la Guinée, le chef de l’Etat révèle que des commerçants aux appétits mercantiles ont voulu saboter son Pouvoir en augmentant les prix du riz pendant le mois de ramadan. Un piège qu’il a pu déjouer avec tact, a relaté le président Condé.

« Je me rappelle quand je suis devenu président et que j’ai dit que désormais, c’est le libre marché, il n’y a plus de monopole, le riz était à 200.000 GNF. Pour saboter mon Pouvoir, les commerçants ont monté le riz au mois de carême à 350.000 GNF. Mais ils ont oublié que je ne suis pas un militaire, je suis un intellectuel. J’ai appelé les hommes d’affaires, nous avons discuté, nous sommes tombés d’accord d’enlever les taxes sur le riz. Je vous assure qu’on a vendu le sac de riz à 180.000 GNF au lieu de 200.000 GNF. Un ami de la Mauritanie qui était venu pour faire la pêche, avait importé 6000 tonnes de riz il a donné à un commerçant. Je lui ai dit que si tu as fait ça, c’est parce que tu as voulu spéculer. Je vous assure que les 6000 tonnes ont pourri sur place », a révélé le Chef de l’Etat au cours de l'ouverture d'un forum sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro industrielle.

