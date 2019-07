Décès de Marcel Alain de SOUZA : Message de condoléances du Général Sékouba KONATE

J’ai appris avec tristesse et consternation le décès, le 17 juillet 2019 à Paris en France, de Monsieur Marcel Alain de SOUZA, ancien président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). C'est une nouvelle très triste pour notre continent.

Je suis profondément affligé par la disparition tragique d’un grand ami. C’est une grande perte pour le peuple béninois et pour l’Afrique. L’Afrique a perdu un serviteur, un négociateur hors pair, un artisan de paix, un cadre émérite. C’est un homme exceptionnel, qui a dignement servi son pays et l’Afrique avec amour, dévouement et perspicacité.

En ces circonstances douloureuses, j’exprime mes plus sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu, ses proches et tout le peuple béninois. Je leur adresse mes sentiments de sympathie, de compassion et de solidarité.

Paris, le 20 juillet 2019

Général Sékouba KONATE

Ancien Président de la Transition en Guinée