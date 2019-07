Naby Keita : Une "déception" pour les fans ?

CONAKRY-La ‘’débâcle’’ du Syli National de Guinée à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), suscite encore des vagues au sein de l’opinion ! Pour cette 12ème participation à la biennale du foot africain, les avis sont mitigés sur la prestation des poulains du technicien Belge Paul PUT, notamment celle du capitaine et milieu de terrain Naby Keita ‘’ Deco’’.

Nombreux sont les fans du sociétaire de Liverpool FC qui estiment que le champion d’Europe en titre ne devrait pas participer à cette 32èmeédition de la CAN en Egypte. D’ailleurs pour certains mordus du cuir rond, cette déconvenue du Syli National est due en partie à la méforme de ses ténors comme Naby Keita.

Eloigné des terrains depuis sa blessure aux adducteurs en League des Champions européenne, Naby Deco n’a rechaussé les crampons qu’à l’occasion de la coupe d’Afrique des nations. Dans ce petit panel réalisé dans certains quartiers de la capitale guinéenne, les avis des citoyens sont partagés entre ceux qui pensent que Naby Deco a été une déception lors de cette compétition et ceux qui sont plus indulgents à l’endroit du capitaine de l’équipe guinéenne.

Rencontré sur un terrain de football de proximité, Caen Sylla, estime que la participation du feu follet de Liverpool à la CAN n’avait pas sa raison d’être même s’il estime que ‘’Deco’’ est venu amoindri après sa blessure d’il y a deux mois.

‘’ D’une part nous dirons que nous sommes déçus de sa prestation parce que tout le peuple de Guinée l’attendait pour cette CAN et il n’a pas répondu à nos attentes. Mais d’autres parts on ne peut pas trop lui en vouloir parce que tout le monde savait que Naby est venu diminué à cette compétition. La solution c’était de le mettre à l’écart mais comme il avait jugé nécessaire d’apporter son grain de sel au sein de cette équipe nationale, il a préféré venir jouer. Mais franchement il n’en avait pas besoin vu son état de santé (…), on l’a vite engagé dedans ’’, a indiqué ce jeune coach rencontré dans la banlieue de conakry.

Pour Abdoulaye Soumah, domicilié à Dixinn, c’est une grande déception pour tous les guinéens de sortir à cette phase de la compétition avec une telle déroute (3-0 au Second tour, ndlr). « En tant que fan de Naby Keïta je ne suis pas déçu de sa participation à cette phase finale car où il n’a eu qu’un bout de match contre le Madagascar. Il a vraiment fait de son mieux parce qu’il est revenu d’une blessure. Donc totalement pas remis à point jusqu’à donner satisfaction au peuple. Il a voulu honorer de sa présence le pays lors cette compétition même étant malade. Nous sommes fiers de lui et nous l’exhortons à vite se relever pour les prochaines campagnes de qualification qui pointent bientôt à l’horizon’’ a souhaité ce fan de Naby Keïta.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655-31- 11- 13