Journée internationale de Nelson Mandela: le message très poignant de Amadou Diouldé Camara...

CONAKRY- L’Institut de formation « Dixinn Gate » et l’ONG « Engagé pour une Guinée Meilleure » ont célébré ce vendredi 19 juillet 2019 la journée internationale de Nelson Mandela, a constaté Africaguinee.com.

En honneur du travail effectué par l’ancien Président Sud-africain, Nelson Mandela en faveur de la paix et de la liberté, l’Assemblée Générale des Nations Unies a institué en novembre 2009, le 18 juillet de chaque année comme étant la ‘’Journée Internationale de Nelson Mandela’’.

Depuis, chaque année à la même date, l’ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter chacun à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres, afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. A l’occasion de cette 10ème fête commémorative de Mandela Day, Thierno Abdoul Malick Keïta, l’un des organisateurs de cette cérémonie à Conakry a expliqué que le but de cet événement est de faire passer un message de paix et d’unité à la population guinéenne.

« Nous avons décidé de faire cette activité avec l’Ambassade d’Afrique du Sud en Guinée parce qu’on a constaté qu’il y a beaucoup d’activités qui se font. Mais ce qu’on a remarqué, la situation sociopolitique actuelle du pays est un peu tendue. Donc il fallait utiliser cette journée internationale de Nelson Mandela afin de faire passer un message. Donc, le but de cet événement est de faire passer un message de paix, d’unité nationale et de vivre ensemble comme faisait Nelson Mandela », a expliqué ce responsable de l’institut de formation Dixinn Gate.

Dans son discours, l'initiateur de l'ONG « Engagé pour une Guinée Meilleure (EGM) » coorganisateur de cet événement a rappelé qu’aucune société au monde ne peut se développer sans passer par le leadership de Nelson Mandela.

« Cette journée dit une chose très simple. Il n’y a aucune société au monde qui a pu réussir et atteindre un niveau de développement humain et économique sans le leadership d’un visionnaire. Et je pense que si on parle de leadership visionnaire, c’est Nelson Mandela qui après avoir fait 25 ans de prison. A sa sortie, au lieu de s’attaquer à ses bourreaux il les a réunis pour leur dire nous devons tous nous unir et nous battre tous contre l’ennemi commun que nous avons qui est la pauvreté », a expliqué Amadou Diouldé Camara.

Le président de l’ONG « Engagé pour une Guinée meilleure », a lancé un message à l’élite guinéenne, en faisant observer que l’ennemi commun des guinéens c’est la « pauvreté ».

« J’ai un appel à lancer à l’élite guinéenne à tous les niveaux. Je ne pense pas qu’il y ait un seul guinéen méchant qui déteste un autre guinéen ou bien qui déteste la Guinée, qui voudrait faire du mal à la Guinée. Notre différence peut être entre nous guinéens, c’est le niveau d’engagement pour faire de la Guinée le meilleur qui puisse exister. Et cela ne peut se faire que si on accepte de nous accepter, accepter la différence, se donner la main et lutter contre l’ennemi commun que nous avons qui est la pauvreté », a lancé M. Camara.

Avant de se réjouir d’avoir participé à la célébration du « Mandela Day », l’Ambassadeur de l’Afrique de Sud en Guinée a expliqué que la journée du 18 juillet n’appartient pas à l’Afrique du Sud. Selon lui, Nelson Mandela est une icône internationale qui es célébrée dans le monde entier.

« Aujourd’hui nous rendons hommage à Nelson Mandela pour le combat qu’il a mené durant toute sa vie pour lutter contre l’injustice, le traitement inhumain que les peuples ont subis sous le joug colonial et l’apartheid. Nous sommes fiers d’être là aujourd’hui pour partager les idéaux et l’héritage du Madiba avec les guinéens », a affirmé Mc Gloria Ndingi.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023