Réglementation des activités industrielles : le ministre Tibou Camara précise…

CONAKRY- Le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Tibou Kamara apporté des précisions ce vendredi 19 juillet 2019 sur la réglementation dans le secteur de l’industrie en Guinée.

Dans un arrêté de cinq pages, signé en juin 2019, le ministère de l’Industrie a pris plusieurs mesures pour régenter les industries, dans leurs implantations et exploitations. Dans son explication, le chef de ce département, a souligné que l’autorisation d’implantation a pour but de s’assurer que les normes en vigueurs en République de Guinée seront respectées et préservées par la mise en œuvre du projet de création et d’extension ou de modernisation dans toutes ses phases en matière de construction industrielles, d’hygiène et de sécurité au travail de qualité des produits finis d’impact environnemental.

‘’Les entreprises qui sont déjà installées doivent se présenter devant les services du ministère pour chercher à se conformer. Elles ont trois mois pour le faire puisque quand il s’agira de sanctionner des contrevenants, ma main ne tremblera pas’’, indiqué le ministre Tibou Camara.

Selon le ministre d’Etat, cet arrêté, ne doit pas être perçu pas comme étant une nouvelle loi mais plutôt un rappel. ‘’ Le présent Arrêté a pour objet de réglementer les contrôles et le suivi des activités des entreprises industrielles en vue de la coordination, de la rationalisation et de l’harmonisation des interventions des structures et organisations habilitées à cet effet’’, a précisé le ministre d’Etat à l’Industrie et aux PME.

Cet arrêté prévoit le contrôle avant la construction donnant lieu à la délivrance d’une autorisation d’implantation, le contrôle avant démarrage des activités de production donnant lieu à la délivrance d’une autorisation de mise en exploitation et le contrôle périodique en phase d’exploitation. Il prévoit aussi la délivrance d’une attestation de conformité qui tient lieu d’autorisation de poursuite des activités.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13