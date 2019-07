Homicide à Conakry : de nouvelles révélations sur l’assassinat Madina Camara…

CONAKRY-Dans quelles circonstances Madina Camara a-t-elle été assassinée ? Les parents de cette jeune fille tuée par un Libanais du nom de Sam Chaloub viennent de faire des révélations sur cette affaire.

En larmes, la mère de Madina Camara a exprimé son chagrin suite à la mort tragique de son unique fille. Mariétou Cissé révèle que la famille de la meilleure amie de sa fille est impliquée dans cet assassinant. Elle réclame l’arrestation de tous les complices dans cette affaire.

C’est une mère inconsolable que nous avons interrogée. Madame Mariété Cissé qui vit aux Etats-Unis a été très surprise d’apprendre le meurtre de sa fille. Son témoignage est pathétique.

« Je suis dans un état que je ne saurais expliquer. Dieu seul peut me sortir dans ça. Je suis malade. Je ne sais pas comment je suis actuellement. Je veux que toutes les personnes qui sont complices dans ce crime soient arrêtées, jugées et condamnées. Si c’était un accident, j’allais pardonner. Mais ces personnes connaissent ma fille, elle a grandi avec la famille Chaloub, Nadia est une amie d’enfance de Madina. Depuis que j’ai quitté la Guinée, elles sont toujours ensemble. Ma fille a aimé Nadia. Même l’argent que je lui envoie, elle donne à cette famille et fait tout pour eux. Cette famille connait très bien ma fille. Et Sam Chaloub l’a frappée jusqu’à la mort. Je veux connaitre la raison. Pourquoi ils ont tué ma fille alors que nous les avons côtoyés depuis 25 ans ? Et puis on a frappé ma fille devant plusieurs personnes qui n’ont rien fait pour les séparer. Cela me fait très mal au cœur qu’on frappe mon enfant jusqu’à la mort », a sangloté Marietou Cissé, joint au téléphone depuis les Etats-Unis.

Madina Camara menacée par Sam…

Interrogé, le père de Madina Camara révèle que sa fille a été menacée auparavant par Sam Chaloub. « Ma fille a été menacée et frappée une fois par Sam. Elle m’a dit ça. Sa maman m’avait prié de ne pas emprisonner le jeune. Elle m’a demandé de laisser tomber vu qu’ils sont tous des jeunes.», se souvient Yamoussa Junior Camara, le père de Madina, qui précise que sa fille n’avait aucune aventure amoureuse avec Sam.

« Cela fait 25 ans d’amour et d’amitié avec la famille Chaloub. Ce sont des libanais qui sont à Sambayah dans Coyah, et nous sommes tous de Coyah. Madina et Nadia, la grande sœur de Sam, ont fait l’école primaire ensemble. C’est pourquoi je ne vois pas comment Sam peut se permettre de frapper une sœur jusqu’à lui ôter la vie. Parce que ce n’est pas sa petite-amie», révèle Mr. Camara.

Après la mort de Madina Camara, des rumeurs selon lesquelles elle aurait été électrocutée ont circulé. Des rumeurs que dément formellement Yamoussa Junior Camara qui soutient que sa fille a été battue à mort avant d’être électrocutée.

« Elle a été frappée, violentée. Il y a des traces de coups et de graves blessures sur son corps. Ma fille a été battue à mort avant qu’on ne l’électrocute. Si elle a été électrocutée, c’est après sa mort », dit-il, révélant que le tueur présumé a été déféré de Dixinn Bora à la Direction centrale de la Police Judiciaire avant d’être transféré à la sûreté de Conakry. Selon lui, Sam aurait reconnu les faits mais refuse de donner les mobiles du crime.

« J’ai toujours confiance en la justice guinéenne. Je demande que la lumière soit faite sur cette affaire. Il y a des complices, parce qu’on nous a dit que Madina était allée en boite avec 4 filles. Il y a qu’une seule qui a été arrêtée et qui est à la DPJ avec Sam. C’est une dame qui avait demandé de la cigarette à ma fille. C’est avec elle que la discussion a commencé jusqu’à ce que Madina ait trouvé la mort. Mais j’espère que la justice va faire la lumière», souhaite le père de feu Madina Camara.

Dossier à suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14