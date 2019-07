Fodé Oussou : « Alpha Condé nous a tendu un piège… »

CONAKRY- Dr Fodé Oussou Fofana a eu une réaction plutôt surprenante dans l’affaire de l’arrestation à Conakry de deux activistes du Front National pour la Défense de la Constitution. Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui a vigoureusement condamné la privation de liberté de Sékou Koundouno et de Oumar Sylla, a estimé qu’il n’était pas opportun de répondre à ce qu’il a qualifié de provocation.

« Je pense qu’il ne faut pas tomber dans le piège de Monsieur Alpha Condé. L’arrestation de Sékou Koundouno et de Oumar Sylla n’est autre qu’une provocation. Ils veulent qu’on sorte pour manifester avant même qu’Alpha Condé n’annonce officiellement qu’il veut briguer un 3èmemandat. C’est un piège ! », a estimé Dr Fofana.

Sékou Koundouno et Oumar Sylla ont été brièvement interpellés et détenus dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire ce mardi 16 juillet 2019. Ils ont été libérés dans la soirée et mis à la disposition de leur avocat. Leur audition doit se poursuivre ce mercredi 17 juillet 2019.

« Laissons les avocats s’occuper de ce dossier. Je pense qu’il n’est pas opportun de sortir pour une manifestation. Eux-mêmes savent qu’ils ne peuvent rien retenir contre ces gens. Le jour où Alpha Condé va se prononcer en faveur d’un 3èmemandat, c’est tout le peuple qui va sortir. Ça ne sera même plus une affaire du Front ou d’un parti politique », a souligné le chef de file des Libéraux Démocrates au Parlement.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com