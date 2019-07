Total Guinée s’engage à offrir des stages à 200 jeunes sans emplois dans le cadre du Projet BoCEJ

CONAKRY-Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Education à l’emploi’’ (E2E), qui est l’une des composantes du projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) », la société Total Guinée a signé ce jeudi 11 juillet 2019 une convention de partenariat avec l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Ce partenariat ouvrira des opportunités de stages de qualification professionnelle à 200 jeunes diplômés sans emploi. Les jeunes bénéficiaires de ces stages seront déployés pendant six (6) mois au siège de Total Guinée et dans les structures de sous-traitance pour les postes suivants : gestionnaires de stock, de carburant, de boutique, de station, commerciaux, GRH, comptables et financiers.

Le Ministre guinéen de la jeunesse et de l’emploi des jeunes qui a présidé cette cérémonie de signature de convention entre l’AGUIPE et Total Guinée a pris l’engagement au nom du Gouvernement, de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce partenariat.

« La signature de cette convention de partenariat permet d’offrir dans un premier temps des opportunités de stages de qualification professionnelle à 200 jeunes diplômés sans-emploi, sélectionnés dans la base de données de l’AGUIPE. J’exprime ici l’engagement du Gouvernement à travers le ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, le ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à tout mettre en œuvre pour le succès de ce partenariat » s’est engagé Mouctar Diallo avant de saluer les actions du Groupe Total Guinée qui visent à accompagner l’Etat dans son combat pour le développement de la Guinée.

« Au nom du Gouvernement guinéen, j’exprime toute la gratitude de la Guinée à Total à travers ses opportunités d’emplois offertes aux guinéens. Elles (ces opportunités) contribuent efficacement à la lutte contre la pauvreté, la précarité, la violence et la migration irrégulière », a ajouté le ministre guinéen de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, qui assure également la présidence du Comité d’Orientation Stratégique du Projet BoCEJ.

Présente en Guinée depuis 1961, Total emploie à date environ 3 mille personnes, et plus de 200 mille emplois en Afrique. Le Groupe compte 180 stations de marque Total et 385 camions sur le sol guinéen. Avant de rappeler que sa société œuvre toujours dans le secteur de la santé, l’éducation et l’emploi, le Directeur Afrique pour le marketing et service du groupe Total a salué ce nouveau partenariat qui lie Total Guinée et BoCEJ.

« Cette relation que Total a entreprise à la question de l’emploi des jeunes est une relation qui est ancienne et forte. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des promoteurs de ce projet. On est sincèrement très heureux d’avoir cette possibilité dans le cadre d’un partenariat qui est innovant », a expliqué Stanislas Mittelman.

Cheick Omar Diallo, le Directeur Général de Total Guinée a quant lui expliqué que certes le nombre de 200 jeunes est petit au regard des diplômés sans emploi en Guinée, mais dit-il, cela démontre l’engagement de sa société à s’impliquer dans le développement de la Guinée. Il invite les autres entreprises à faire autant pour diminuer le chômage en République de Guinée.

« La lutte contre la pauvreté n’est pas une guerre perdue d’avance. Elle est perdue d’avance quand on n’a pas de la volonté. Mais quand on est animé de courage et d’ambition alors la lutte contre la pauvreté devient quelque chose de possible. Lorsque je parle d’ambition, je parle du nombre des stagiaires. Ici on prend un certain nombre, certes ça parait dérisoire au regard des milliers de Guinéens qui arrivent chaque année sur le marché du travail mais si chacune des entreprises prenait ce nombre, si on additionne ces entreprises au niveau de la Guinée alors on arriverait à quelque chose de significatif. Nous sommes avec vous dans la fierté, nous sommes avec vous parce que nous sommes conscients de la problématique et nous espérons que ce partenariat que nouons aujourd’hui n’est que le début d’une grande et belle aventure », a formulé Cheick Omar Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 666 134 023