Total Guinée fait un don d’équipements à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

CONAKRY-La société Total Guinée s’implique davantage dans la qualification de l’Education en Guinée. Cette société d’hydrocarbures a offert ce jeudi 11 juillet 2019 25 ordinateurs et 5 vidéos projecteurs à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Ce don s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre Total Guinée et l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En plus de ce don de matériels informatiques, Total Guinée s’engage à prendre en stage les meilleurs étudiants de cette institution d’enseignement supérieur et de fournir les moyens nécessaires aux professeurs afin qu’ils puissent mieux dispenser les cours.

Le Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a représenté le Ministre Abdoulaye Yéro BALDE à cette cérémonie s’est dit convaincu que l’implication du secteur privé dans l’amélioration du système éducatif est devenue une réalité incontournable.

« En tant qu’autorité du système éducatif de notre pays, nous sommes convaincus que la qualification de notre système passe par l’implication du secteur privé dans l’élaboration des programmes de formation et d’enseignement. Nous remercions l’ensemble du personnel de la société Total Guinée et surtout le Directeur Général sortant pour ce don inestimable de matériels informatiques à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces actes nous rassurent que le partenariat entre Total Guinée et l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry donne déjà une lueur d’espoir », a expliqué Binko Mady Touré.

Le Directeur Afrique pour le marketing et Services du Groupe Total a promis aux responsables de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry que son entreprise sera ravie d’accueillir des étudiants pour les stages. Il annonce aussi que des bourses seront disponibles pour les meilleurs étudiants.

« Je vais vous dire au nom du Groupe Total que nous serons ravis d’accueillir les meilleurs d’entre vous. Nous vous proposerons des stages, des bourses. Sous la coordination de Monsieur le Recteur, nous proposerons aux professeurs tous les moyens que nous pouvons engager pour supporter cette Université et vous supporter dans vos études. Nous sommes honorés d’être parmi vous aujourd’hui », a indiqué Stanislas Mittelman.

Avant de formuler des vœux à l’endroit de Total Guinée, le Recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry est revenu sur les bienfaits du Directeur Général sortant de Total Guinée à l’endroit de son institution.

« Nous retenons que le Directeur Général sortant a balisé la coopération entre l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la société Total Guinée en signant l’accord-cadre de coopération. Total Guinée s’implique d’une manière active dans la lutte contre le paludisme et l’aide à la communauté. C’est pourquoi l’Université souhaite joindre ses efforts à ceux de la société Total en vue de renforcer les domaines comme l’enrichissement des contenus éducatifs, la détection des talents pour des stages ou des recrutements chez Total Guinée, l’appui à la formation des étudiants sous forme de bourses d’études ou de fonds spéciaux dédiés à la recherche, le soutien à la réhabilitation et à l’équipement de certains de nos laboratoires », a souligné Dr Doussou Lancinè Traoré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023