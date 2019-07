Nzérékoré: Le mouvement "Alpha Condé vision 2020" soutient la nouvelle Constitution

NZEREKORE-Le mouvement de soutien « Alpha Condé vision 2020 (MACV)» a effectué ce samedi 13 juillet 2019, une visite de courtoisie à la coordination régionale du RPG de Nzérékoré. Cette visite qui a eu lieu au siège du parti sis au quartier Nyen dans la commune urbaine, a mobilisé plusieurs partisans du parti au pouvoir. Une occasion pour eux de réaffirmer leur soutien au président Alpha Condé pour la modification de la constitution.

Pendant cette assemblée, le mouvement a fait une présentation du rapport d'activité déjà réalisé sur le terrain. Parmi ces activités, il y a : la mise en place de 27 antennes dans les 22 quartiers de la commune urbaine de Nzérékoré; l'installation de 202 antennes dans les 10 sous-préfectures. Dans ce même rapport, le mouvement a fait comprendre que de nos jours, au moins 606 groupements et associations sont affiliés au mouvement « Alpha Condé vision 2020 ».

Selon le rapport, le mouvement est présent dans tous les secteurs, districts, quartiers et sous-préfectures de Yomou et de Lola. Quand aux préfectures de Beyla, Macenta, Guéckedou et Kissidougou, les antennes du MACV sont installées dans tous les quartiers des communes urbaines, ont-ils fait comprendre à l’assistance.

Cécé Elvis Gbilimou, conseiller juridique du mouvement s'est réjoui de la mobilisation. "Je suis très content de voir aujourd'hui presque toute la population de Nzérékoré, aller dire bonjour aux membres du RPG. C'est une façon pour nous de prouver à toute la population forestière que les enfants du président Alpha Condé se trouvent en Guinée forestière. Nos ambitions, est que la Guinée soit dotée d'une nouvelle constitution. La raison est très simple. Nous voulons un président qui aime le développement de ce pays. Il a posé des jalons qui parlent. Nous n'avons pas besoin de beaux discours mais nous voulons des actes concrets", a précisé ce responsable du mouvement.

Pour sa part, Madame Ivette Bakoly Kolié, première responsable dudit mouvement a remercié tous les citoyens qui se sont déplacés pour la même cause. Elle a également affirmé sa ferme conviction à soutenir le projet de nouvelle constitution en Guinée.

Le mouvement a présenté pendant l'Assemblée, tous les responsables locaux du mouvement présents, avant de se donner rendez-vous au domicile de Madame Kolié Ivette pour la suite de leurs activités. Il faut rappeler que cette assemblée a connu la présence de certains responsables du parti au pouvoir venus de Conakry pour assister à la cérémonie.

Paul Foromo Sakouvogui

Pour Africaguinee.com