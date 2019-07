Mines : Alpha Condé prend une décision à propos de Simandou…

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a pris un acte ce samedi 13 juillet 2019 portant ouverture de la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution de droits miniers sur le gisement de fer de Simandou dans la préfecture de Kérouané.

Selon ce décret rendu public sur les ondes des médias de services publics, la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution de droits miniers sur le gisement des minerais de fer situé sur le bloc 1 et 2 de Simandou, réservé en application de l’arrêté du Ministre des Mines et de Géologie numéro A 2019, et couvrant une superficie de 369 Km2 dans la préfecture de Kérouané est ouverte.

La procédure se déroulera suivant les modalités prescrites par le cahier spécial de charges élaboré à cet effet.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

