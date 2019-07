CONAKRY-La compagnie d’hydrocarbures Total Guinée a un nouveau Directeur Général. Nicolas Lisiecki est le nouveau Directeur Général de cette société d’hydrocarbures en Guinée. Il a été installé dans ses fonctions ce jeudi 11 juillet 2019.

La passation de service entre le DG entrant Nicolas Lisiecki et le sortant Cheick Omar Diallo a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place. Présidée par le Directeur Afrique pour le Marketing et Services du Groupe Total, la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités de haut rang. Parmi elles, il y avait le Directeur des opérations, Marketing et Services pour l’Afrique de l’ouest de l’entreprise et des responsables locaux de Total Guinée. Le Gouvernement guinéen était également fortement représenté à cette cérémonie. Mouctar Diallo, Ministre de la Jeunesse, Gabriel Curtis, Ministre des Investissements ont pris part à cette importante rencontre.

Avant de remercier le Directeur Général sortant pour ses trois années de service en Guinée, le Directeur Afrique pour le Marketing et Services du Groupe a souligné le bilan de Total en Guinée sous la direction de Cheick Omar Diallo.

« Je dis un grand merci à Cheick Omar Diallo parce que pendant ces 3 ans, Total Guinée a évolué dans un sens qui est en réalité incroyable dans tous les domaines. Total a amélioré ses performances dans le domaine de la sécurité. La Guinée est un grand pays où nous avons beaucoup d’activités. On fait environ 10 millions de km par an sur les routes de Guinée avec un peu moins de 400 camions. Il y a trois ans, l’âge moyen de la flotte des camions de Total Guinée était de 12 ans. Et aujourd’hui l’âge moyen de nos 385 camions est de moins de 3 ans. Je dis aussi bienvenue à Nicolas et bonne chance », a laissé entendre Stanislas Mittelman avant d’annoncer que chaque semaine il y a un demi-million des guinéens qui viennent visiter les stations-service de Total Guinée.

Le Directeur des opérations Afrique de l’Ouest Marketing et Services a à son tour envoyé un message fort aux cadres guinéens. Selon Samba SalfalSeye, le Groupe Total est toujours présent pour servir les guinéens.

« Je ne cesserais jamais de remercier la Guinée, un pays que j’adore qui m’a appris beaucoup de choses. Je vais dire aux cadres guinéens que le destin est entre leurs mains. Le Groupe est toujours là pour donner le maximum d’ouverturesaux cadres », a-t-il expliqué.

Cheick Omar Diallo s’installera désormais à Paris et aura la lourde charge de prendre la Direction des Ressources Humaines pour l’ensemble des activités du Groupe Total en Afrique. Dans son discours d’adieux, le DG sortant a tenu à remercier l’ensemble des autorités et le personnel du Groupe Total pour leur soutien durant les trois ans de son mandat à la tête de Total Guinée.

« Après trois années passionnantes passées en guinée, le destin m’amène vers d’autres horizons. J’ai passé trois belles années en Guinée et m’y suis senti comme chez moi. Je dis aussi merci à Monsieur Stanislas Mittelman qui a bien voulu me nommer à ce poste et qui a toujours été là surtout dans les moments les plus difficiles. Je le remercie aussi pour les nouvelles fonctions qu’il vient de me confier. Je dis enfin merci à l’ensemble des collaborateurset des partenaires de Total Guinée », a remercié Cheick Omar Diallo.

Dans son discours, le nouveau directeur de Total Guinée a décliné sa principale mission. Selon Nicolas Lisiecki son premier objectif à la tête de Total Guinée sera la recherche de l’excellence tout en garantissant la sécurité.

« Sachez que même si un Directeur Général part et qu’un autre arrive, Total Guinée est toujours là et sera là encore dans de nombreuses années. Sachez que dans mon esprit le changement de DG n’est pas une rupture mais plutôt la continuité de toutes les belles choses qui ont été faites ces dernières années. Nous ferons encore ensemble de belles choses puisqu’on est là pour progresser avec vous nos clients, l’Administration, nos partenaires, les transporteurs qui jouent un rôle clé dans nos affaires. La recherche de l’excellence opérationnelle sera forcément un objectif constant dans mon esprit en matière de sécurité, de conduite des affaires, ainsi que sur le plan de la responsabilité sociétale que nous avons en tant qu’entreprise en Guinée. Je suis honoré d’être nommé Directeur Général de Total Guinée », a déroulé le nouveau Directeur de Total Guinée Nicolas Lisiecki.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023