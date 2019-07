Qualification de l'Enseignement supérieur : l’ANAQ certifie cinq programmes…

CONAKRY- L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ) a procédé ce jeudi 12 juin 2019, à la certification d’accréditation de cinq (5) programmes d’enseignement supérieur. La cérémonie de remise officielle des attestations aux universités lauréates a eu lieu au siège de l’organe d’évaluation sis à Kipé. En tout, onze programmes pilotes ont évalués dans ce premier exercice. A l’arrivée, cinq ont été certifiés. La cérémonie de remise a connu la présence des autorités en charge de l’enseignement supérieur, des universités bénéficiaires, ainsi que des responsables de l’ANAQ.

Le conseil Scientifique, organe d’approbation académique de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité, s’est prononcé sur la qualité de 11 programmes pilotes soumis à l’évaluation au niveau de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. L’examen du mémoire de proposition de l’évaluation des programmes pilotes a abouti à cinq avis favorables pour cinq universités privées. Il s’agit de la Licence Economie de l’Université Nongo de Conakry (UNC) ; Licence Droit de l’Université Koffi Annan de Guinée (UKAG) ; Licence Gestion Commerciale et Financière de l’Université Mercure International (UMI) ; Ingénieur Génie Civil de l’Université Koffi Annan de Guinée. L’évaluation a duré environ 5 mois. L’ANAQ entend organiser la deuxième édition en octobre prochain. Celle-ci connaitra en plus des universités et des institutions d’enseignement techniques, la participation des universités publiques.

Le Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a indiqué que cette évaluation vise à crédibiliser les programmes d’enseignement dans le supérieur. « Parmi les 5 programmes accrédités sur les 11, il n’y a pas d’universités publiques. Il n’y a eu que 11 qui ont soumissionné volontairement (…) Mais, les évaluations prochaines, toutes les universités seront contraintes de venir. A défaut d’être accrédité, la formation va être fermée pour les prochaines années. Toutes nos institutions doivent passer par l’accréditation et chaque année, les résultats vont être publiés pour que les jeunes sachent vers quelle école et quelle filière aller », a expliqué M. Binko Mamady Touré, se réjouissant de la réussite de ce premier exercice.

Saluant la bonne organisation de ce programme pilote, Dr Saliou Bella Diallo, président du Conseil d’Administration de l’ANAQ, a souligné que la qualité de l’enseignement est une partie vitale pour la formation dans tout pays. D’où selon lui, l’importance de mettre en place une institution chargée d’évaluer la qualité de cette formation. « Cette première étape est une évaluation de 11 programmes parmi lesquels 5 viennent d’être accrédités. Nous sommes décidés à aller de l’avant pour mériter la confiance que le professeur Alpha Condé a placée en nous, à savoir rehausser le niveau de formation, le niveau d’enseignement et le niveau de recherche au niveau de toutes les institutions de formation de recherche et d’enseignement dans notre pays, aussi bien au niveau public que privé », a promis Dr Saliou Béla.

Pour sa part, Professeur Kabinet Oularé, secrétaire exécutif de l’ANAQ, a expliqué la mission assignée à leur institution ’est évaluer la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la formation. « Nous avons un référentiel qui nous permet d’évaluer les universités ou les programmes. Cette évaluation est d’une grande importance puisqu’elle permet de certifier la qualité les programmes d’enseignement dispensés par les universités », a enseigné le secrétaire exécutif de l’ANAQ.

Africaguinee.com