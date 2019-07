Guinée : comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique des élections?

CONAKRY-« Comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique élections de 2019-2020 en Guinée ? » C’est autour de ce thème qu’un atelier de formation d’une trentaine de journalistes s’est tenu à Conakry. Organisé par la Haute Autorité de la Communication (HAC) avec un appui financier de la Fondation OSIWA, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des échéances électorales futures en Guinée.

Aidés par des facilitateurs, les journalistes venus des médias différents (publics et privés), des radios rurales, ont échangé pendant trois jours sur plusieurs thématiques axés sur les élections. Il s’agit entre autres du rôle de surveillant des élections, du cadre juridique des élections en Guinée, des règles de couverture de la campagne électorale, des critères d’élections libres et équitables, du droit et devoir du journaliste, des conflits d’intérêts, médias, élections et fake news.

Au terme de cette formation qui s’est tenue du mardi 9 au jeudi 11 juillet, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Ils recommandent notamment de : créer un cadre de concertation permanent entre CENI-Medias-HAC, faciliter la mise en place d’un réseau de journalistes spécialisés sur les questions électorales, assister les médias à travers un fonds pour la bonne couverture des élections, réaliser une synergie à l’occasion des élections nationales, mettre en place un observatoire de vérification des fake-news. Les participants s’engagent aussi à restituer la formation reçue à cet atelier à leurs rédactions respectives.

La cérémonie de clôture a été présidée par la présidente de la HAC qui avait à ses côtés, Ibrahima Ahmadou Niang, représentant pays d’OSIWA en Guinée. Dans son discours, madame Martine Condé a indiqué que l’objectif de son institution est d’amener les journalistes à s’imprégner des enjeux des processus électoraux pour contribuer à leur intégrité et à la préservation de la paix dans le pays.

« Le rôle des médias est déterminant dans la conduite et la réussite d’un processus électoral. Les médias que vous représentez, garants de la liberté d’expression dans notre pays, sont les régulateurs des tensions sociopolitiques qui se manifestent çà et là et qui sont inhérents au parcours du renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit », a-t-elle martelé, demandant aux participants de démultiplier cette formation dans leurs rédactions respectives.

Satisfait du déroulement de cette formation, Ibrahima Ahmadou Niang, d’OSIWA s’es engagé à continuer d’appuyer la formation des journalistes. « Nous sommes vraiment satisfaits du déroulement des discussions ainsi que des recommandations que vous avez formulées, qui sont pour moi déjà des pistes de travail. Nous prenons bonne note de toutes ces recommandations que vous avez formulées. Nous verrons avec la HAC comment vous aider. C’est un engagement que je prends », a promis M. Niang.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112