Confidences d’Alpha Condé sur Weah : "Il m’a dit que quand il avait 11 ans"

CONAKRY-Le président Libérien a bouclé sa visite à Conakry ce samedi 12 juin ! Visite au cours de laquelle Conakry et Monrovia ont décidé de développer des axes stratégiques de coopération, a-t-on appris.

S’exprimant lors du dîner présidentiel qu’il a offert à son hôte, Alpha Condé a rassuré Georges Wéah que la Guinée ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser le Libéria et vice-versa. Le Président guinéen rappelle d’ailleurs qu’à chaque fois qu’il y a eu des conflits au Libéria, la Guinée est intervenue pour apporter son soutien pour retour à la Paix. « Nous sommes très heureux que le Libéria ait retrouvé la paix et la concorde », s’est-il réjoui. Le Président Weah connaît très bien Conakry et la Guinée, admet Alpha Condé qui doute de pouvoir gagner une élection face à Weah même à…Conakry.

« Je ne suis pas sûr s’il y a une élection à Conakry que je pourrai le battre (rires !!!). AKB qui est l’ancien capitaine de l’équipe de football de Guinée, j’avoue que je ne le connaissais pas. C’est le Président Weah qui me l’a présenté. Quand nous avons été au Port et à la Blue zone, il y avait des grands pancartes où c’est écrit AKB souhaite bienvenu au Président Weah. C’est normal, c’est une grande personne qui a été ballon d’or. Mais notre grande surprise, c’est quand on a été à la Blue zone où de tout-petits enfants jouaient au foot. Quand je leur ai demandé : vous le connaissez ? Ils n’ont pas dit que c’est Weah. Ils ont dit OUI c’est le ballon d’or. Je leur ai dit que parmi eux, il y a des futurs ballons d’or. Weah m’adit : Président quand j’avais onze ans, je disais qu’un jour je serai le futur Pélé », a confié Alpha Condé.

La visite de l’ancienne star du Paris Saint Germain devenue président dans son pays a été riche. Les deux pays ont désormais décidé de renforcer et de diversifier leur coopération. Cette collaboration bilatérale qui représente un enjeu majeur dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme en Afrique de l’Ouest va toucher les domaines miliaires, judicaires, miniers, transports etc.

« Cette visite est un total succès de notre côté. Elle nous donne beaucoup d’espoir d’ouverture de nouveaux chapitres dans les relations entre nos deux Nations », souligne le Président Libérien, qui pense le combat pour le maintient de la Paix doit être pérenne.

« Nous devons continuer la bataille pour maintenir cette paix dont jouissons tous aujourd’hui. Nous sommes dans un monde relativement difficile. Former un partenariat stratégique pour protéger nos frontières poreuses et en même temps permettre le mouvement des biens et des personnes est une nécessité », a lancé l’ex ballon d’or.

Pour Georgs Weah, la Guinée et le Libéria doivent explorer de nouvelles opportunités de partenariats et de joint-ventures pour qui pourront permettre de développer les économies des deux pays. Les deux gouvernements sont tombés d’accord de mettre en place une commission mixte qui va travailler immédiatement dans ce cadre.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112