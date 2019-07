Avis de décès : Elhadji Thierno Souleymane Diallo a tiré sa révérence

Les familles Dialloyabhé de Kankalabè, Sow, Baldé Barry, Soumah et Condé ont la profonde douleur d’annoncer le décès d’El hadj Thierno Souleymane Diallo, ingénieur des Mines et Géologie. Ce décès est survenu dans la matinée du mercredi à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne.

Le défunt était le fils de feu Elhadji Ibrahima Sila Diallo, chef du Canton de Kankalabè et de Hadja Mariama Pètè Diallo. Qu’en soient informés, les parents et amis de Kankalabé, Télimélé, Kébaly, Mombeya, Doghol, Labé, Conakry, France, Belqique, Londres, la Norvège, la Hollande et des Etats Unis.

L’enterrement aura lieu dans son village natal à Kankalabé, dans la préfecture de Dalaba, le lundi 15 juillet après la prière de 14 heures. La vie est si injuste des fois. Un homme qui a été le meilleur des oncles. Ta mort est juste un départ pour le paradis des belles personnes.

Toute ta famille garde de toi un très bon souvenir.

Adieu mon oncle ! Je t’aime de tout mon cœur !

Ta nièce, Mariama Diallo en Norvège/Oslo

