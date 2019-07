Guinée : Qui a fait fuiter la "note confidentielle" de Mamadi Touré?

CONAKRY-Qui est l’auteur de la fuite de la note confidentielle que le département des affaires étrangères a adressée aux diplomates guinéens ?

Mamadi Touré, le chef de la diplomatie guinéenne, a lancé la "traque" de ce "lançeur d'alerte" ! Selon nos informations, le ministre des affaires étrangères va engager des enquêtes pour situer les responsabilités autour de la fuite de cette note qui fait l'apologie d'une réforme constitutionnelle en Guinée. Celle-ci pourrait permettre à Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, de briguer un mandat de plus après 2020, année à laquelle il finit son second et dernier quinquennat.

Un document de douze pages écrit en Français traduit en Anglais a été adressé à tous les ambassadeurs guinéens à l’étranger à la mi-juin. La note confidentielle qui a fuité dans la presse, invite ses destinataires à trouver des éléments de langage pour pouvoir justifier auprès des autorités des pays où ils sont accrédités, la nécessité d’adopter une nouvelle Constitution en Guinée. Mais avant même que les diplomates ne s’approprient de son contenu, elle avait déjà fuité dans la presse. D’où est partie la fuite ? C’est à cette interrogation que les enquêteurs vont essayer de répondre dans les prochains jours.

« On essaie de recueillir des informations pour situer les responsabilités. Une commission sera mise en place pour mener cette enquête », a confié à notre rédaction une source proche du département des affaires étrangères.

Peu de personnes ont eu accès à la note avant son expédition vers ses destinataires, explique la même source, qui précise que la fuite s’est produite quelques heures après la transmission du document.

« Le document a été saisi par un certain nombre de cadres du cabinet avant d’être relu par le ministre qui l’a signé. Mais ce n’est pas tout le cabinet qui a été associé à la rédaction. La fuite a eu lieu quelques heures après sa transmission », révèle notre source.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112