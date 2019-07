Interdiction du port du voile : « les autorités éducatives doivent se repentir », dixit l’imam Ramadan

CONAKRY- La décision du Ministère de l’Éducation nationale interdisant le port du voile par les candidates aux différents examens a suscité la colère de certains religieux. Ces derniers dénoncent un mépris des autorités de l’éducation vis-à-vis de l’islam et de ses principes.

« Je lance un appel à l’endroit des autorités de l’éducation afin qu’elles reviennent à la raison. Ces gens doivent se repentir parce qu’ils ont commis un grand péché. Il ne faut pas s’amuser avec les principes de l’islam. Le port du voile est recommandé. Il y a des versets du Saint Coran qui parlent de ça. Il y a par exemple le verset 59 qui dit : ‘’Oh toi Prophète, dit à tes femmes, tes filles et aux épouses des croyants de de faire rabattre sur elles leurs grands voiles’’. Ils doivent faire beaucoup attention », a lancé l’imam Ramadan Diallo au cours d’un entretien accordé à notre rédaction.

Le Ministère de l’Éducation nationale soutient avoir pris cette décision pour éviter les cas de fraude. Mais pour Oustaz Ramadan, le Conseil religieux doit prendre ses responsabilités en interpellant les autorités par rapport à l’interdiction du port du voile.

« J’indexe le conseil islamique qui ne joue pas son rôle. Ils doivent se lever pour dire à ces gens qui se disent être des musulmans, des religieux, de faire attention. Ce pays est musulman parce que nous sommes à plus de 85 % des musulmans. Dans les pays limitrophes on ne peut pas se hasarder à faire cela puisse. Que l’autorité religieuse joue son rôle. Donc on ne peut pas interdire le port du voile au Mali, au Sénégal. Je ne parlerais pas du Niger ou

De son côté le premier Imam de la Mosquée Faysal de Conakry, El hadj Mamadou Saliou Camara a préféré garder le silence sur ce sujet. Toutes nos tentatives pour le faire réagir sont restés vaines.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14