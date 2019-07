Salam Sow "humilié" en Egypte: "J'ai déchiré mon ticket et j'ai quitté..."

CONAKRY- C’est un Salam Sow désenchanté qui s’est confié à la rédaction d’Africaguinee.com à son retour de la ‘’randonnée’’ égyptienne du Syli National de Guinée !

L’ancien milieu de terrain guinéen, qui était du voyage de la 32èmeédition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football a soufflé le ‘’ chaud et le froid’’ lors de cette compétition. Cette ancienne gloire du football guinéen, dénonce l’attitude des dirigeants à leur encontre.

« Nous n’avons eu aucun égard de la part des dirigeants guinéens (…), parce que je ne veux pas jouer leur jeu. Le second match du syli contre le Nigéria je l’ai suivi à l’hôtel, parce qu’on nous avait attribué des billets derrière les buts. Choqué j’ai déchiré le ticket et je me suis retourné à mon logis pour suivre le match là-bas », a confié l’ancien meneur de jeu du syli national de Guinée.

Contrairement aux autres anciennes gloires du Football africain, ‘’choyées’’ et ‘’honorées’’ par leurs délégations respectives et la confédération Africaine de Football (CAF), l’ex sociétaire du Syli National de Guinée qui a pris part à cette biennale du foot africain a eu toutes les peines sur le sol égyptien.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13