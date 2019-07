Projet de nouvelle Constitution : Bah Ousmane n’a pas dit son dernier mot…

CONAKRY-Quelle est la position des partis alliés du RPG arc-en-ciel au parlement sur la question du projet de nouvelle Constitution ? Bah Ousmane de l’Union pour le Progrès et le Renouveau n’a pas encore dit son dernier mot. Alors que ce week-end les députés du RPG ont demandé au Président Alpha Condé de soumettre au peuple une nouvelle Constitution par voie référendaire, leurs alliés parlementaires n’ont pas encore tranché. Selon nos informations, l’UPR de Bah Ousmane ne s’est toujours pas prononcé. Sur la liste qui a été envoyée au Président Alpha Condé lui demandant officiellement de s’engager dans le projet de référendum, un cas a retenu l’attention de plusieurs observateurs. C’est celui d’El hadj Salim Bah, l’unique député de l’Union pour le Progrès et le Renouveau. Devant son nom se trouvent une signature et un point d’interrogation.

Interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com sur cette question de soutien, l’honorable Salim Bah de l’UPR n’a pas été tranchant. Le député a indiqué que son parti va se prononcer.

« J’appartiens à un parti qui a une alliance avec le RPG jusqu’en 2020, mais je pense que ce qui prévaut là est une nouvelle donne. D’une manière ou d’une autre, le parti est informé du débat. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas récipient, mais la contenance du récipient. Une constitution est susceptible d’être amandée ou révisée (…) Mon parti va se prononcer », a-t-il dit.

Selon nos informations, plusieurs autres alliés du RPG Arc-en-ciel sont en concertation avec leurs bases.

« Les alliés sont d’abord en train de se concerter. Il y a Elhadj Salim, il y a Benna Camara qui sont concernés parce que David Camara de la NGR est parti à la CENI, il n’a pas été remplacé », a précisé le parlementaire.

Joint par nos soins, Sékou Benna Camara qui a affiché récemment son opposition au troisième mandat n’a pas pour le moment fait de commentaires.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112