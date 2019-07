Kaba Diawara, team manager du Sily : "la clef du match face à l’Algérie..."

CAIRE-Privé de sa vedette Naby Keita qui a définitivement quitté la CAN pour cause de blessure, la Guinée affronte ce dimanche 7 juillet 2019 à 19h l’Algérie, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations.

Quelles sont les chances du Siy National de Guinée face aux fennecs d’Algérie ? Le team manager et ancien international guinéen a dévoilé les clefs match pour les hommes de Paul Put.

Pour Kaba Diawara, il faudra dès l’entame jouer au pressing. « Je pense que tout va se jouer en début du match, prouver qu’on est capable de répondre à l’intensité du match. On les a vus lors des trois matchs de poule, physiquement ils sont prêts. Si on passe la première ligne de pressing et on les oblige à jouer, ça pourrait aller. Je pense que leur point faible reste cette défense un peu lourde à mon avis », déclare l’ancien international guinéen.

Qualifié avec quatre points, la prestation de la Guinée n’a jusque-là pas convaincu grand monde. Reste à savoir si les poulains de Paul Put pourront dompter les fennecs d’Algérie, favoris sur le papier.

En tout cas un mince espoir renaît chez de nombreux guinéens après la sensation réussi par le Bénin et l’Afrique du Sud qui ont respectivement éliminé le Maroc et l’Egypte, deux grands favoris de la Compétition.

A suivre…

Depuis le Caire, Alpha Ousmane Bah

Envoyé spécial d’Africaguinee.com