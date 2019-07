Dr Mohamed Diané : « On ne peut pas nous intimider sur la terre bénie de nos ancêtres… »

KANKAN- Dr Mohamed Diané a tenu cette semaine un discours caustique à Kankan. Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Présidentielles et de la Défense Nationale a livré un message aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel.

Nous vous livrons l’intégralité de ce message du Ministre d’État Mohamed Diané…

Mesdames, Messieurs

Militantes et militants, chers camarades

Avant tout propos, je vous prie d’observer avec nous une minute de silence en hommage à tous nos compagnons de lutte qui ont perdu la vie au cours du long et laborieux combat de notre parti…

Je vous remercie.

Le Rassemblement du peuple de Guinée, devenu notre RPG Arc-en-ciel, est sans conteste le fer de lance de la démocratie en Guinée. Bien avant le retour triomphal du Pr. Alpha Condé le 17 mai 1991 et la légalisation des partis politiques en 1992, nous avons semé les germes de ce grand mouvement afin de doter notre pays d’un cadre politique permettant de conquérir le pouvoir et d’améliorer les conditions de vie et de travail des populations.

Vous le savez, le chemin pour y arriver a été long et difficile, mais comme l’indique le nom de notre parti, notre objectif est resté le même toutes ces années : rassembler le peuple de Guinée autour d’un idéal républicain porteur de progrès économique et social.

C’est le lieu donc de remercier très sincèrement le fondateur de notre parti, le grand combattant de la démocratie, le fervent défenseur de nos libertés, le Pr. Alpha Condé. Nous le disons sans risque de nous tromper, c’est une immense chance pour nous d’avoir eu à la tête de notre grand parti, un combattant courageux non violent et déterminé à respecter et à faire respecter les droits de tous les citoyens.

Nous pouvons dire haut et fort, n’en déplaisent à certains, que la Guinée moderne a eu la chance de compter parmi ses dignes fils, un homme de paix doublé d’un visionnaire averti, à la dimension du président Alpha Condé.

C’est évident que nous ne nous lamentons pas sur le parcours semé d’embûches et de brimades de toutes sortes qui ont jalonné la vie du RPG, mais nous disons clairement et avec force conviction que nous n’avons pas de leçons de démocratie à recevoir de ceux qui hier, bâillonnaient notre lutte en nous soumettant, pour briser notre moral, à d’inhumaines brimades et emprisonnant sans raison nos militants et responsables à tous les niveaux.

Oui, nous avons pardonné pour renforcer la cohésion nationale, mais non, nous n’avons rien oublié et ne sommes pas naïfs. Le peuple de Guinée a su faire la différence, lui qui a porté le Pr. Alpha Condé au pouvoir et lui a confié le présent et l’avenir de notre cher pays.

Donc nous n’avons de compte à rendre qu’au peuple de Guinée et c’est vers lui que nous devons tous nous tourner pour solliciter son avis sur toutes les questions d’intérêt national.

Le RPG Arc-en-ciel croit en la démocratie et sait que le dernier mot revient au peuple souverain de Guinée.

Peut-on nous intimider sur la terre bénie de nos ancêtres ? Non, Non et Non!

Alors restons mobilisés, déterminés et vigilants. Notre parti, après trente un ans d’existence sur le terrain, arrive à maturité. C’est le moment pour nous de redoubler d’efforts pour consolider ses bases afin de pouvoir remporter les prochaines batailles électorales.

C’est vrai qu’au cours des dernières années, certains de nos militants se sont posés des questions sur l’ouverture de notre parti à d’autres courants. Je comprends vos inquiétudes mais je voudrais vous rassurer : le RPG Arc-en-ciel vous appartient. Il tiendra compte de vos suggestions pour continuer sa marche victorieuse.

Aujourd’hui plus qu’hier, notre parti est celui de tous les Guinéens, ouvert et respectueux des choix politiques des autres. Nos portes resteront grandement ouvertes à tous ceux qui veulent participer à la construction de la Guinée.

Le président Alpha Condé me charge de vous transmettre ses cordiales salutations, ses félicitations ainsi que ses encouragements.

Militantes et militants RPG Arc-en-ciel du Foutah, de la Basse Guinée, de la Forêt et de la Savane, sachez que vos préoccupations sont au cœur du programme de société du président de la république. Vous êtes quotidiennement dans ses pensées. Vous êtes la colonne vertébrale de son action politique. C’est au sein du Rassemblement du peuple de Guinée qu’il puise l’énergie nécessaire lui permettant de réaliser le rêve de tous les Guinéens : bâtir une nation unie, forte et prospère !

Joyeux anniversaire !

Vive le RPG-arc-en-ciel

Vive le président Alpha Condé

Que Dieu bénisse la Guinée

Je vous remercie !