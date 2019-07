Direct-Caire : La Guinée menée 2 buts à 0…

LE CAIRE- Nous sommes à la 60èmeminute et la Guinée est toujours menée 2 buts à 0. Les poulains de Paul Put viennent d’encaisser le 2èmebut, quelques minutes seulement après le retour des vestiaires.

Ibrahima Traoré et ses coéquipiers ne sont pour le moment pas offensifs et manquent de confiance. Les algériens semblent plus détendus et profitent des moindres erreurs des guinéens.

Pour le moment, on ne sent aucune agressivité des guinéens qui sont pour le moment éliminés de la compétition.

Alpha Ousmane Bah

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

Au Caire