CAN 2019: le message très émouvant de Naby Keita à ses compatriotes...

CONAKRY- A seulement quelques heures du match très attendu entre le Syli national de Guinée et les Fennecs d’Algérie, Naby Keita a adressé un message à ses compatriotes.

Le numéro 8 du syli de Guinée a annoncé son indisponibilité pour le reste de la compétition de la Coup d’Afrique des Nations avant de demander pardon à ses compatriotes.

« Je suis à genou, voir même à terre et les deux mains derrière pour vous annoncer que je ne pourrais plus me retourner en Egypte pour continuer la CAN. Je vous demande de me pardonner pour l’amour de Dieu », a déclaré Naby Keita.

Le champion Européen avec son club de Liverpool a quitté le Caire peu avant le dernier match du Syli national de Guinée qui affrontait l’équipe du Burundi. Naby Keita est retourné à Liverpool pour soigner sa blessure.

« Comprenez que ça y va de mon avenir professionnel et dans l’espoir de mieux servir ma Nation très prochainement. Bon match à vous les gars pour ce soir », a lancé Naby Keita Déco.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com