Sport militaire : La Guinée hôte de la 1ère édition du championnat militaire de boxe…

CONAKRY-La 1ère édition du championnat militaire de boxe a été ouverte ce vendredi 5 juillet 2019 au palais des sports du stade du 28 septembre. Cette compétition est organisée par l’Office de Liaison de l’Afrique de l’Ouest (OLAO) en collaboration avec la délégation guinéenne des forces de défense et de sécurité sous la coordination de l’Etat-major général des armées. Le championnat regroupe 14 pays sur les 15 que compose la CEDEAO. Parmi les pays de l’Afrique Occidentale, seul le Libéria ne fait pas partie de cette compétition.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’environnement des eaux et forêts qui représenté le ministre de la défense Dr Mohamed Diané. Dans son discours de circonstance, Oyé Guilavogui a rappelé l’importance du sport dans les relations militaires dans la sous-région.

« Le sport est par excellence, un facteur de rapprochement des pays. Dans l’armée, il permet à nos militaires de se côtoyer, de fraterniser, échanger des expériences de développement des aptitudes physiques et mentales. Il constitue donc une des armes efficaces pour lesquelles les autorités désignent les politiques de coopération, de collaboration et d’entraide dont nos différentes armées ont tant besoin dans leur combat de tous les jours pour relever les défis sécuritaires auxquels nos Etats sont de plus en plus confrontés », a expliqué Oyé Guilavogui avant de s’adresser aux athlètes.

« J’invite les athlètes à l’esprit de compétitivité, de fraternité et d’amitié qui constituent les fondements même de leur compétition. J’espère ardemment que tous les acteurs de ce tournoi mettront leurs efforts à profit pour le déroulement correcte de cette compétition », a ajouté le ministre guinéen de l’environnement.

Organisateur de ce championnat, le Président de l’Office de Liaison de l’Afrique de l’Ouest (OLAO) a expliqué que ce sport militaire est un outil de renforcement de lien de fraternité et d’amitié entre les membres des forces armées de la CEDEAO. Selon lui, la boxe vise essentiellement à encadrer et coordonner les actions favorisant une meilleure pratique des activités physiques et sportives des forces armées.

« En réalité, cette compétition sportive militaire est un exercice qui va nous permettre de prôner les questions de stabilités et de paix, de continuer à la préparation physique des militaires, de chercher l’attitude physique et la capacité opérationnelle de nos armées respectives, de préparer nos athlètes militaires ouest-africains devant prendre part aux événements sportifs. Ce championnat constitue une aubaine pour chacun des pays d’évaluer ses boxeurs avant leur participation aux 7ème jeux mondiaux militaire prévus en octobre 2019 en République populaire de Chine », a expliqué Saodogo Oumarou avant d’inviter les participants à la mutualisation de ces genres d’actions pour renforcer les valeurs d’intégration et de paix de la CEDEAO.

Le match d’ouverture a opposé le Cap Vert et le Burkina Faso avec une victoire du boxeur burkinabé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023