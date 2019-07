Santé : La PCG bénéficie d’un don de médicaments destinés aux régions de Labé et Faranah

CONAKRY-La pharmacie Centrale de Guinée a reçu officiellement ce vendredi 5 juillet 2019 un lot de médicaments et de dispositifs médicaux pour 106 centres de santé dans les régions de Labé et de Faranah. Ces médicaments sont achetés par la Banque Mondiale dont l’UNICEF (fonds des nations unies pour l’enfance) se charge du volet opérationnel. Ce don se situe dans le cadre du programme national de développement sanitaire (PNDS) afin d’atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé en République de Guinée. Ces médicaments sont composés essentiellement de produits antipaludiques, des antibiotiques et des déparasitants.

Le secrétaire général du ministère de la santé qui a procédé à cette remise officielle, a pris l’engagement de veiller à l’acheminement de ce don dans le délai imparti. Dr Sékou Condé affirme aussi que des missions seront dépêchées sur le terrain pour contrôler la réception, le stockage et l’utilisation de ces médicaments.

« Avec l’appui de la Banque Mondiale nous avons bénéficié d’une livraison de médicaments qui vont partir dans les régions de Faranah et de la Labé en vue d’améliorer la qualité des prestations. Le délai d’acheminement de ces médicaments est d’un mois. Des missions de supervisions se rendront sur le terrain pour voir dans quelle mesure ils ont été réceptionnés, stockés et comment ils ont été utilisés conformément au protocole convenu », a laissé entendre Dr Sékou Condé, le secrétaire général du ministère de la santé.

La Pharmacie Centrale de Guinée qui est la structure réceptionniste de tous médicaments en République de Guinée à travers son Directeur Général, a assuré que ces médicaments seront distribués dans toutes les structures sanitaires des régions concernées. Dr Moussa Konaté ajoute que cette distribution va débuter ce vendredi 5 juillet 2019 par la région de Faranah.

« Je peux rassurer que ces intrants seront distribués dans toutes les structures sanitaires des régions qui font partie du projet dans la sécurité et dans le respect des normes d’assurance qualité. Parce que ces deux régions font partie d’un projet du secteur de santé. Nous avons reçu une clé de répartition et nous avons démarré la distribution aujourd’hui. Nous irons au niveau de toutes les structures pour vérifier la réception », a expliqué Dr Moussa Konaté avant de lancer un message aux communautés bénéficiaires.

« J’invite les communautés à s’impliquer dans le volet de réception parce que ces médicaments sont pour eux. Je rappelle que dans le document de transaction, la communauté a sa part de signature de dedans », a-t-il ajouté.

Charles Tayo de l’Organisation des nations Unies pour l’Enfance a justifié le choix porté sur les régions de Labé et de Faranah. Il rassure que d’autres projets sont en cours d’élaborations pour les autres régions du pays.

« Le choix de Faranah et de Labé se justifie parce que les fonds que la Banque Mondiale a mis à disposition sont dans le cadre d’un projet qui a été monté et qui voudrait que les zones de Faranah et de la Labé soient prioritaires. Mais cela ne veut pas dire qu’on abandonne les autres régions du pays, il y a d’autres financements de la banque Mondiale et les autres partenaires vont être mobilisés bientôt. On travaille là-dessus pour que le reste des autres régions administratives puissent en bénéficier », a conclu le Représentant du représentant résidant de l’UNICEF en Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023