Guinée-Algérie: Comment se porte le Syli en Egypte?

CAIRE- Le Syli national de Guinée affrontera les fennecs d’Algérie le dimanche 7 Juillet au Caire au compte des 1/8 des finales de la Coupe d’Afrique des nations. Cet adversaire de la Guinée qui a fait un parcours rayonnant lors des matchs de poule avec 3 victoires, fait peur alors qu’on annonce plusieurs blessés côté Syli national de Guinée. Alors que les rumeurs persistent sur l’état de frome de plusieurs joueurs, le médecin de l’équipe rassure.

« Les joueurs du syli sont en bonne santé, ils n’ont pas de maladies particulières. Ils ont quelques douleurs au niveau musculaire et articulaire parce que les terrains sont durs et qu’ils s’entrainent dur aussi. On a préféré les préserver pour être à l’attaque lors des entrainements de ce vendredi et samedi et pour le match du dimanche », a rassuré Roland Borguy, médecin de l’équipe qui n’a pas manqué d’évoquer le cas de Naby Keita rentré d’urgence en Angleterre.

« Naby Keita était effectivement arrivé en rassemblement en convalescence d’une blessure musculaire sur les adducteurs à gauche. Lors d’une de nos rencontres il a eu un peu mal sur ses adducteurs, nous avons travaillé de concert avec Andro, médecin de Liverpool, il a reçu des images on a correspondu, il a préféré le voir pour pouvoir l’examiner sur place. Il serait question qu’il reste à Liverpool et qu’il ne revient pas pour la suite », a-t-il révélé.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Depuis l’Egypte pour Africaguinee.com