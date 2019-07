Moyenne Guinée : La route Mali-Labé coupée…

LABE-La route Labé-Mali Yembéren en moyenne Guinée a été coupée ce vendredi 5 juillet 2019 au niveau du pont de Bagou, en reconstruction depuis plusieurs mois. Ce pont s’est effondré depuis l’an passé ( juillet 2018, ndlr).

La forte pluie qui s’est abattue dans la nuit du jeudi à vendredi 5 juillet 2019 a occasionné une crue, empêchant les usagers de pouvoir passer. Le maire de Mali que nous avons interrogé craint le pire dans les prochains jours, si des dispositions ne sont pas prises dans l’urgence.

« La route est restée coupée pendant presque 5 à 6heures au niveau du pont Bagou où il y a eu une crue qui a empêchée les véhicules en amont et en aval de pouvoir traverser. La crue ayant baissé, les véhicules ont pu passer de part et d’autre. Mais ce qui est certain, elle sera de nouveau coupée dans les heures qui suivent puisque la pluie qui continue à tomber aura ses effets », craint Abdoulaye Fili Diallo, qui confie que les travaux de reconstruction sont loin d’être achevés.

« La déviation qui est faite ne pourrait pas empêcher la retenue de l’eau. Donc, certainement avec les crues qui se produiront dans les jours qui arrivent, on aura des difficultés de jonction avec Labé et vice-versa. Aujourd’hui, j’ai fait 2heures au niveau de Bagou avant de traverser et être à Labé », a expliqué le maire de Mali.

En mai dernier, le ministre des travaux publics, Moustapha Naité a lancé les travaux de reconstruction de ce pont. Mais depuis, les travaux avancent à pas de caméléon.Bagou est une localité de la préfecture de Mali Yembérin qui est située à 75 km de la ville de Labé.

