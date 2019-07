Guinée: le plan d'Alpha Condé pour désengorger Conakry…

CONAKRY-Comment désengorger la capitale Conakry ? Alpha Condé, le président guinéen vient d’annoncer un nouveau plan. Pour lutter contre les encombrements et rendre la circulation fluide, le chef de l’Etat a annoncé la construction d’une ''contournante'' qui servira de point de passage pour tous les camions conteneurs et citernes qui entrent au Port situé dans la presqu’île de Kaloum

« Conakry est très encombrée, parce qu’il y a trop de camions, de citernes qui viennent. Mais avec la contournante, aucun camion, aucune citerne ne peut plus entrer en ville. Ils viendront à partir du pont du 8 novembre, prendre la pénétrante qui va être faite-là, pour rentrer au Port. Il n’y aura plus d’encombrement. Que ça soit les conteneurs, que ça soit les camions citernes, aucun ne traversera plus la ville », a annoncé le président Alpha Condé.

Le chef de l’exécutif guinéen envisage aussi augmenter les capacités du Port en construisant des quais nouveaux.

« Le port de Conakry est le mieux pour Bamako et pour Bobodioulasso, c’est pour cela, il faut qu’on ait une grande capacité. Donc en faisant de nouveaux quais, cela permettra à plusieurs bateaux d’accoster en même temps. Comme maintenant, il y a les grues qui peuvent prendre jusqu’à 140 tonnes, cela va accélérer le travail. C'est-à-dire que là où les dockers mettaient par exemple 5heures, ça sera 2heures. Mieux, comme le trafic va beaucoup augmenter, ça augmentera aussi leur capacité de travail et leurs salaires. Vous voyez par exemple les portiques qui déchargent les conteneurs, c’est plus facile pour les dockers. Evidemment comme on l’a dit, aucun travailleur ne sera licencié. Mais chacun va être spécialisé dans son travail. Chacun jouera son rôle », a indiqué le Chef de l’Etat.

Africaguinee.com