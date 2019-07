Grogne des étudiants à Kankan : La ville paralysée…

KANKAN- Les étudiants de l’université Julius Niéréré de Kankan ont manifesté ce vendredi 5 juillet 2019. Fâchés contre le non-paiement de leur bourse d’entretien (pécule), ces étudiants ont pris d’assaut les alentours de l’unique Etablissement public du supérieur qui se trouve au cœur de la ville. Ils ont ensuite érigé des barricades au niveau du grand-rond du centre-ville.

Les manifestants réclament le payement de trois mois d’arriéré de leur bourse d’entretien. « Ce qui nous a irrités, les autorités de l’université ont précipité toutes les évaluations de fin d’année qui ont pris fin le 30 Juin. On s’attendait au payement automatique de nos trois mois de pécule. 285 000 Gnf pour la première année, 300 000 la deuxième année et 315 000 pour la 3ème année. Ici nous sommes logés, on doit payer la location. Nous donnons un délai de 24 heures aux autorités universitaires. Passé ce délai, nous ferons pire », martèle un manifestant au milieu de ses camarades.

Ces derniers renchérissent en dénonçant leur condition de vie. « Nous sommes mal logés, mal nourris et nos amis sont malades. On veut notre argent pour pouvoir rejoindre nos familles », s’exclament-ils.

Ces étudiants en colère ont perturbé la circulation au centre-ville. Pendant ce temps une délégation d’étudiants était convoquée à la préfecture pour faire des négociations.

A l’université, seulement quelques éléments des forces de l’ordre étaient postés à l’intérieur. Les portes du rectorat ainsi que celles du bloc administratif étaient hermétiquement fermées. Joint à maintes reprises au téléphone, le recteur n’a pas répondu à notre appel .

De Kankan, Amadou Oury Souaré

