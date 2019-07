"Offensive" de Cellou Dalein à l'international : Quels sont les dessous ?

Cellou Dalein Diallo, le Chef de file de l’opposition guinéenne a entrepris une tournée internationale qui a débuté à Paris le 2 juillet dernier. Celle-ci se poursuivra par les étapes de Londres, New York et Washington jusqu'au 21 juillet. Quels sont les dessous de cette tournée du principal opposant d’Alpha Condé ?

Cette offensive a un double objectif pour le leader de l’UFDG. D’abord sensibiliser la communauté internationale sur les risques d’instabilité qui pèsent sur la Guinée à cause du projet de changement constitutionnel en vue, ensuite conférer avec la diaspora guinéenne sur les grands défis auxquels le pays fait face.

Selon nos informations, pour Londres, le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée va assister les 5 et 6 juillet, au 202ème comité exécutif de l'international libéral dont il est le Vice-président.

Après Londres, Cellou Dalein Diallo est attendu au Etats-Unis du 11 au 20 juillet. Le but de ce séjour dans le pays de Donald Trump est d’attirer l'attention des autorités américaines sur les « menaces qui pèsent sur la démocratie et les droits de l'homme en Guinée », à cause du projet de changement constitutionnel voulu par le Pouvoir de Conakry. Un changement décrié par une bonne frange de la population et qui pourrait entrainer un troisième mandat pour le président actuel.

Au Royaume-Uni tout comme aux USA, l’ancien premier ministre s’entretiendra avec la diaspora guinéenne, apprend-on dans l’entourage de l’oppposant. « Pour la diaspora guinéenne du Royaume-Uni et des USA, il va les entretenir sur les grands défis auxquels notre pays est confronté. Il est disposé à des échanges fructueux et constructifs avec eux sur le devenir de notre nation », selon Nadia Nahman, la porte-parole de Cellou Dalein Diallo.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112