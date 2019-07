Elhadj Sékhouna avertit Alpha Condé : "Il y a des sheitans qui..."

DUBREKA- C’est un kountigui de la Basse-Guinée, ‘’hargneux’’ qui s’est exprimé ce jeudi 4 juillet 2019 ! Elhadj Sékhouna Soumah a pointé un doigt accusateur sur l’actuel directeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qu’il accuse de compromettre la paix et la quiétude dans la région côtière.

En réunion dans sa demeure de Dubréka, ElHadj Sekhouna indique que des gens de mauvais augures, dont Malick Sankon cherchent à saborder la cohésion qui existe en Basse Guinée en niant son autorité de Kountigui (chef coutumier, ndlr).

‘’ Je dirais au Président, qu’il s’est fait entourer de gens (qui sont) des sheitans ( démons, ndlr), comme Malick Sankon qui cherchent à activer des crises en Guinée. Ils pensent que je suis un opposant (…). Avec mon titre de kountigui, je suis une autorité morale de la Basse-Guinée et non des moindres. Il y a des fils de la Basse-Guinée qui sont autour du président Alpha Condé qui vont jusqu’à dire au chef de l’Etat de mettre de l’argent à leur disposition pour installer un nouveau Kountigui à ma place. Mais ils ont été répondus par ce dernier qui dit ne reconnaitre qu’un seul kountigui en Basse-Guinée qui est Elhadj Sékhouna Soumah. Entre lui et moi, il n’y a aucun problème. Des personnes de mauvaise foi qui pullulent à ses côtés cherchent à créer la division, dites-leur de me laisser tranquille. Je suis un Kountigui choisi et installé par la Basse-Guinée. Donc dites à Malick Sankhon d’arrêter ses combines’’, a averti Elhadj Sékhouna Soumah, qui demande aux fils de la Basse-Côte de prôner la paix et la solidarité.

Aux politiciens qui veulent le corrompre matériellement, le kountigui leur demande d’arrêter. Puisqu’il a de quoi de quoi vivre avec plus de 100 hectares de terres cultivées. ‘’ Il faut qu’on apprenne à travailler et à compter sur nos propres efforts. A mon actif j’ai plus de 100 hectares de terres cultivées, si les gens pensent me corrompre avec leur argent ou leurs biens matériels, ils n’ont qu’à arrêter comme ça, puisque j’ai de quoi vivre’’, a lancé le kountigui de la Basse-Guinée.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655- 31 11 13