Damaro répond au Front : "C’est comme si la CPI était la propriété de leur père…"

CONAKRY-Amadou Damaro Camara a vigoureusement répondu au FNDC (front pour la défense de la constitution) qui l’a cité sur la liste des promoteurs « du coup d’Etat constitutionnel » en Guinée. Le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel qui s’est confié à notre rédaction n’a pas été tendre avec les alliés de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Les traitant de « menu-fretins », ce député « influent » de la majorité soutient que la démarche visant à transmettre des noms de personnes à la Cour Pénale Internationale fait « ricaner ». Sa réaction sur cette actualité est plutôt "amère".

"C’est comme si la Cour Pénale Internationale était la propriété de leur père ou de leur mère. Je suis sûr d’une chose : Si la Cour dira qu’il y a ceci ou cela, je demanderais moi à ce que la Guinée se retire. Mais je crois que cette Cour est suffisamment sérieuse pour succomber aux manies de nos menus-fretins qui croient tout se permettre. Je m’en moque des listes. Je suis très heureux d’ailleurs d’avoir figuré sur cette liste", a martelé le député.

Et d'enfoncer le clou: "Une liste qui crée la violence, qui déclare ceux qui ont des opinions différentes comme des ennemis du peuple, comme des criminels de guerre qu’on envoie à la CPI. Mais je crois que la CPI est plus sérieuse qu’eux ne le sont. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid, ça ne nous empêche pas de dormir. Pour nous, c’est pour amuser la galerie. Parce qu’ils ont créé des associations à leur propre nom, de quel droit ils ont pour dire que tel et tel sont des ennemis ou qu’ils n’ont pas le droit d’exprimer une position contraire à la leur ? C’est ridicule. Non seulement, ça fait rire, ça fait même ricaner", a fermement réagi Amadou Damaro Camara.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112