Dabola-Kouroussa : près de 130km de routes en réhabilitation par la SOGUISE-BTP

Dans le but de faciliter la circulation des personnes en zones rurales, le Ministère des Travaux Publics et ses partenaires lancent les travaux de réhabilitation des pistes rurales de Dabola et Kouroussa. Ils permettront de relier l’ensemble des sous-préfectures de ces deux (2) villes.

Pour la mise en œuvre de ces travaux, un autre procédé est utilisé : l’application de la TERRAZYME.

Différente du bitume, la Terrazyme est un produit de stabilisation des sols qui augmente considérablement la qualité des routes. Elle est très résistante aux intempéries, à l'érosion et à la pénétration de l'eau.

Cette opération de réhabilitation concerne 130Km de routesavec une garantie estimée de 25 ans, selon la SOCIETE GUINEENNE DE SERVIVE (SOGUISE)en charge des travaux.

Cette technique en exploitation dans notre pays est une solution que propose la SOCIETE GUINEENNE DE SERVICE-BTP, unique détenteur de ces types de produits en Guinée au Ministère des Travaux Publics qui, entend redonner vie à nos infrastructures routières. Avec ces débuts promoteurs, ce service sera désormais mis en avant sur la grande partie des routes en terre, notamment celles préfectorales.

Contacté par nos services, le PDG de la SOGUISE-BTP, Monsieur Ismaël KEITAse dit déterminé à finaliser ces 130 km dans le délai. Il espère avec l’implication des autorités du Ministère (maitre d’ouvrage) se déployer sur d’autres chantiers connaissant le besoin de nos pistes en terme de réhabilitation. « Vous savez, pour celui qui s’inscrit dans la durée, il est très important de savoir poser des bases surtout s’il s’agit de route. Nous nous sommes dit qu’avec notre slogan ‘’CONSTRUISONS MIEUX’’, nous n’avons pas droit à l’erreur pour ces débuts. C’est pourquoi nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour permettre une bonne circulation de nos concitoyens »déclare Monsieur Ismaël KEITA.

A noter que les premiers kilomètres de routes réalisés constituent déjà une satisfaction des populations bénéficiaires.

Cellule de Communication du Ministère des Travaux Publics