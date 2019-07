Nouvelle Constitution et 3ème mandat : qu’en pense Damantang Albert Camara ?

CONAKRY-Il avait jusque-là gardé le silence ! Cité par le Front National pour la défense de la Constitution sur la liste des promoteurs du « Coup d’Etat Constitutionnel », en préparation en Guinée, Damantang Albert Camara, ancien porte-parole du Gouvernement vient de répondre.

Interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com, l’actuel ministre conseiller à la Présidence ne s’est pas montré trop bavard. Sur un ton plutôt ‘’moqueur’’, il a cependant déclaré : « Je n’ai pas d’avis particulier sur ça, je pense que moins on en parle, moins ça rend cette marche ridicule. Donc, autant ne pas en parler ».

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) annonce que d’autres listes suivront les deux premières dont les noms qui y figurent ont déjà été transmis à la Cour Pénale Internationale (CPI). Cette démarche des opposants au projet de nouvelle Constitution n’inquiète guère l’ex ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour M. Camara tout ce qui intéresse son camp politique, est que le débat sur la constitution se fasse.

« On se bat pour que le débat se fasse, c’est ça qui est important. Que les gens apportent des contributions concrètes. La seule chose qui nous intéresse, c’est une nouvelle constitution. Tout le reste ce ne sont que des spéculations. Et on ne peut pas raisonner, débattre sur des spéculations. Restons sur les choses concrètes. Puisqu’il y a suffisamment de choses importantes. En termes de constitution, le mieux est de se consacrer sur le concret plutôt que de s’éparpiller dans des spéculations liées au troisième mandat ou à la CPI. Pour le moment ça relève de l’imaginaire », tranche Damantang Albert Camara.

Diallo Boubacar 1

