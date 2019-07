Sollicitation de Manifestations d’intérêt : service de Consultant pour l’élaboration de la stratégie de passation de marchés du projet d’appui au Programme NAFA

PROJET DE FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (PFSP)

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE PASSATION DE MARCHES DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NAFA

Financement : Banque Mondiale PPA (P168777)

Date début : 01 Juillet 2019 Date limite : 16 Juillet 2019

Introduction et Contexte du Projet d’Appui au Projet NAFA :

Conformément aux engagements pris par le Premier Ministre, devant l’Assemblée nationale le 27 juin 2018, le Gouvernement de la République de Guinée a décidé de donner une impulsion politique forte à la problématique de l’inclusion économique et sociale, en faisant du partage de la prospérité la clé de voûte de l’action économique gouvernementale.

En effet, sur la période récente, la Guinée s’est collectivement enrichie, si l’on considère l’évolution de la création de richesse nationale (produit intérieur brut), alors même que, paradoxalement, les populations guinéennes sont de plus en plus pauvres. Environ 60% des Guinéens vivent en situation de pauvreté (65% dans les zones rurales).

Pour favoriser un développement économique et social durable et inclusif, en luttant ainsi contre la marginalisation et l’exclusion sociales, le Président de la République a créé une Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES), dont l’objectif est de consentir un effort financier de 2% de PIB à la politique nationale d’inclusion économique, sociale et financière.

Conformément au décret D/2019/049/PRG/SGG du 31 janvier 2019, l’ANIES a pour missions la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale d’inclusion économique, financière et sociale. Ses interventions porteront, notamment, sur l’aide directe (transferts monétaires), l’inclusion par les travaux publics et l’inclusion financière, en facilitant l’accès des plus vulnérables aux instruments et services financiers de base. L’ANIES mènera également, en faveur des plus vulnérables, des activités d’appui complémentaires, sous la forme d’inclusion productive, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de la santé.

Établissement public à caractère administratif (EPA), l’ANIES, pour accomplir sa mission, est dotée d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale, d’une Agence Comptable et d’un Contrôleur financier. La Cellule Filets Sociaux, le Projet Filets Sociaux Productifs sont placés sous la tutelle de l’ANIES. Le Programme NAFA, qui prend la suite du Projet Filet Filets Sociaux Productifs, relève également de l’ANIES.

Les ressources financières de l’ANIES proviennent du Budget national, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d’autres Partenaires au développement.

Le Gouvernement de la République de Guinée bénéficie, dans ce cadre, d’un Don de Quarante (40) millions de Dollars américains de la part de la Banque mondiale, et compte utiliser une partie de cet appui à titre d’avance de préparation du Projet d’Appui au Programme NAFA (PAPN).

Une équipe technique de mise en place de l’ANIES et chargée de la mise en œuvre du PPA du PAPN a été constituée sous l’autorité de la Primature et pour assurer le renforcement de cette dernière, il est lancé un appel à candidatures ouvert pour le recrutement d’un Consultant individuel ayant une connaissance de la réglementation nationale des marchés publics, des Directives et du Nouveau Règlement de Passation des marchés de la Banque mondiale pour élaborer laStratégie de Passation des Marchés du Projet pour promouvoir le Développement (PPSD) du Projet d’Appui au Programme NAFA.

OBJECTIF DE LA MISSION :

L’objectif de la mission est d’élaborer la Stratégique de Passation des Marchés pour promouvoir le Développement (PPSD) du Projet d’Appui au Programme NAFA. La stratégie permettra de définir les besoins et les objectifs ; d’identifier les risques et les opportunités par le biais de l’étude de marché, en fonction du contexte opérationnel du projet ; de faire le choix des méthodes de sélection et des approches de marche pour tenir compte des risques et de la valeur des marchés à passer afin d’aboutir à l’optimisation des ressources.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION :

La mission se déroulera en Guinée Conakry et sera conduite par un consultant qui travaillera en étroite collaboration avec les experts de l’équipe responsable de la gestion du PPA (ANIES/PFSP) ainsi que l’équipe de préparation du projet au sein de la Primature à travers l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES). L’équipe de préparation du projet apportera son appui et se chargera de l’interaction du consultant avec les départements ministériels et autres structures au besoin.

PLANNING DES ACTIVITES ET DUREE DE LA MISSION

La mission sera réalisée en 15 jours selon le planning ci-après :

a) Assistance de six (06) jours sur site à Conakry

v Jour 1 : Rencontre du Consultant avec l’équipe responsable de la Préparation du PPA et l’ensemble des acteurs impliqués dans la préparation du projet ;

v Jour 2 Présentation des principales étapes de la PPSD (Revue des principales étapes méthodologiques et outils associés) ;

v Jour 3 : Collecte et analyse des données de base (PAD, Costing) ;

v Jour 4 : Séance de travail avec l’équipe de préparation du projet PPA (ANIES/PFSP) (analyse de la criticité des activités et analyse des marchés) et l’équipe de l’ANIES ;

v Jour 5 et 6: Elaboration des premières orientations de la PPSD et compilation complète des données nécessaires à l’élaboration de la PPSD (principaux acteurs de la passation des marchés, opportunités existantes, analyse de risques, options envisageables, etc.) ;

b) Assistance de neuf (09) jours à distance

Pour les travaux de finalisation, des contacts réguliers seront pris à distance entre l’équipe projet et le Consultant, notamment pour :

· La formalisation du document PPSD selon les exigences de la Banque Mondiale ;

· La discussion et l’évaluation des stratégies envisageables sur la base desquelles, le projet de PPM des 18 premiers mois du projet sera élaboré par le consultant et ensuite finalisé par les experts de l’équipe de préparation du projet ;

· La finalisation du document PPSD et son résumé à insérer dans le PAD ;

· La transmission des deux documents par l’équipe du projet à la Banque Mondiale pour revue.

LIVRABLES DE LA MISSION :

Le Consultant travaillera avec l’équipe du projet et plus particulièrement l’Expert en Passation des Marchés du Projet de Filets Sociaux Productifs (PFSP).

Les livrables de la mission seront les suivants :

· Le document PPSD du Projet d’Appui au Programme NAFA selon les règles en vigueur définies par la Banque Mondiale ;

· L’ensemble des documents d’analyse annexes établis en vue de l’élaboration du document PPSD et ;

· Le projet de PPM des 18 premiers mois de mise en œuvre du projet.

PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL

Le consultant doit remplir les conditions suivantes :

Ø Avoir un diplôme d'études supérieures d’au moins BAC+5 en gestion, en finances, en Droit, administration des affaires, contrats publics ou d’ingénieur ou une formation dans une discipline connexe ;

Ø Avoir au moins huit (8) ans d'expérience dans la passation des marchés en général et cinq (5) ans au moins dans la passation des marchés des projets et des programmes de développement ;

Ø Avoir une expérience établie en matière de mise en œuvre des politiques et procédures de passation des marchés des bailleurs de fonds multilatéraux dont notamment celles de la Banque mondiale ;

Ø Etre imprégné du Nouveau Cadre de Passation de Marchés (NPF) de la Banque mondiale serait un atout ;

Ø Avoir réalisé au moins deux (02) missions d’élaboration de la Stratégie de Passation des Marchés au cours des cinq (5) dernières années dont 01 mission pour les projets financés par la Banque mondiale ;

Ø Avoir d’excellentes capacités de communication ;

Ø Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment les NTIC.

METHODE DE RECRUTEMENT :

Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode Sélection de Consultants Individuels conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

8. LIEU DU TRAVAIL: Le poste sera basé à Conakry.

9. DOSSIERS A FOURNIR : Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

ü Une lettre de motivation

ü Un CV détaillé ;

ü Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document attestant les expériences et qualifications acquises ;

ü Les Références des employeurs ou Clients des dix (10) dernières années ;

ü Quatre (4) photos d’identité.

10. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Coordonnateur du PFSP doivent être déposées sous plis fermé au siège de la Cellule de Coordination du Projet de Filets Sociaux Productifs (CFS) sis au quartier Kaporo cité, Commune de Ratoma, Conakry au plus tard le Mardi 16 Juillet 2019 à 16 heure 00 GMTavec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES POUR L’ELABORATION DU PPSD DU PAPN ». Pour plus d’informations solliciter la version complète des TDR à l’adresse : bssow@cfsguinee.org.

La Directrice Générale de l’ANIES

Mme Sanaba KABA