Sollicitation de Manifestation d’intérêt : service de Consultant pour le recrutement d’un Cabinet spécialisé en appui institutionnel pour l’ANIES

PROJET DE FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS (PFSP)

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET SPECIALISE EN APPUI INSTITUTIONNEL POUR L’ANIES

Financement : Banque Mondiale PPA (P168777)

Date début : 01 Juillet 2019 Date limite : 16 Juillet 2019

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET :

Conformément aux engagements pris par le Premier Ministre, devant l’Assemblée nationale le 27 juin 2018, le Gouvernement de la République de Guinée a décidé de donner une impulsion politique forte à la problématique de l’inclusion économique et sociale, en faisant du partage de la prospérité la clé de voûte de l’action économique gouvernementale.

En effet, sur la période récente, la Guinée s’est collectivement enrichie, si l’on considère l’évolution de la création de richesse nationale (produit intérieur brut), alors même que, paradoxalement, les populations guinéennes sont de plus en plus pauvres. Environ 60% des Guinéens vivent en situation de pauvreté (65% dans les zones rurales).

Pour favoriser un développement économique et social durable et inclusif, en luttant ainsi contre la marginalisation et l’exclusion sociales, le Président de la République a créé une Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES), dont l’objectif est de consentir un effort financier de 2% de PIB à la politique nationale d’inclusion économique, sociale et financière.

Conformément au décret D/2019/049/PRG/SGG du 31 janvier 2019, l’ANIES a pour missions la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale d’inclusion économique, financière et sociale. Ses interventions porteront, notamment, sur l’aide directe (transferts monétaires), l’inclusion par les travaux publics et l’inclusion financière, en facilitant l’accès des plus vulnérables aux instruments et services financiers de base. L’ANIES mènera également, en faveur des plus vulnérables, des activités d’appui complémentaires, sous la forme d’inclusion productive, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de la santé.

Établissement public à caractère administratif (EPA), l’ANIES, pour accomplir sa mission, est dotée d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale, d’une Agence Comptable et d’un Contrôleur financier. La Cellule Filets Sociaux, le Projet Filets Sociaux Productifs sont placés sous la tutelle de l’ANIES. Le Programme NAFA, qui prend la suite du Projet Filet Filets Sociaux Productifs, relève également de l’ANIES.

Les ressources financières de l’ANIES proviennent du Budget national, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d’autres Partenaires au développement.

Le Gouvernement de la République de Guinée bénéficie, dans ce cadre, d’un Don de Quarante (40) millions de Dollars américains de la part de la Banque mondiale, et compte utiliser une partie de cet appui à titre d’avance de préparation du Projet d’Appui au Programme NAFA (PAPN).

Une équipe technique de mise en place de l’ANIES et chargée de la mise en œuvre du PPA du PAPN a été constituée sous l’autorité de la Primature et pour assurer le renforcement de cette dernière, il est lancé un appel à candidatures ouvert pour le recrutement d’un Cabinet spécialisé dans les appuis institutionnels.

2. MISSION DU CABINET :

Sous l’autorité de la Directrice Générale de l’ANIES, le cabinet d’appui aura pour mission :

a. Sur la dimension institutionnelle, il s’agira d’identifier les structures interlocutrices de l’ANIES et les passerelles de collaboration (formes, natures, niveaux et périodes)

b. Sur la dimension organisationnelle, proposer un schéma en cohérence avec la vision et la mission de l’ANIES qui tiendra compte de la définition d’un système de mémoire (SIG), de gestion des moyens (Fiduciaires) et de contacts (Relations Publiques) avec l’environnement de l’ANIES

c. Sur la dimension opérationnelle, proposer les instruments et les outils appropriés pour soutenir la transformation de la vision de l’ANIES en résultats, activités et tâches (manuels, les Guides, les instruments, les outils et les supports)

d. Sur la dimension de la performance de : proposer pour chaque poste une grille descriptive ainsi qu’un cadre d’évaluation (sociodynamique, …..) du staff et de plan de formation tout en définissant pour l’ANIES, un cadre de performance globale ainsi qu’une analyse PESTEL (Politique, Economie, Social, Technologie, Environnement et Légal) pour le tableau des risques encourus.

A ce titre, de manière plus spécifique, la mission visera à :

ü Présenter l’Agence et ses objectifs ;

ü Décrire le cadre institutionnel et administratif de l’Agence : Postes, profils, rôles et responsabilités de chacun des intervenants ainsi que le schéma des interactions et interrelations ;

ü Décrire les mécanismes et procédures de mise en œuvre des différentes attributions de chaque service ;

ü Définir les termes de références des cadres à recruter ;

ü Définir un plan de formation de l’ensemble du personnel de l’Agence ;

ü Proposer les méthodes et procédures de contrôle et de suivi interne pour rendre l’Agence pleinement opérationnelle.

3. RESULTATS ATTENDUS :

Les résultats attendus de cette mission se résument à ce qui suit :

ü Un cadre institutionnel et administratif cohérent et opérationnel de l’ANIES disponible ;

ü Tous les TDR du personnel de l’ANIES élaborés et validés ;

ü Une meilleure compréhension des objectifs et tâches de l’ANIES par le Personnel ;

ü Un programme de formation complet assorti des coûts est disponible et approuvé ;

ü les méthodes et procédures de contrôle et de suivi interne définies et approuvées.

4. OBLIGATIONS DU CABINET EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS :

Le Cabinet devra produire à la fin de chaque étape un rapport d’avancement et un Rapport final à la fin de la mission qui devra être approuvé par le Coordonnateur Général de l’ANIES et la Banque mondiale.

5. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE LA MISSION :

La durée de la mission est de quatre mois et se réalisera à Conakry.

6. APTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE CABINET :

Le Cabinet devra justifier des qualifications suivantes :

· Avoir une expérience d’au moins 10 ans en appui institutionnel ;

· Disposer d’une grande expérience en matière d’Appui/Conseil sur la gestion des Ressources humaines ;

· Avoir une bonne connaissance des meilleures pratiques nationales, régionales et internationales en matière d’organisation et de gestion des Ressources humaines au sein des Agences de protection sociale et de promotion du développement économique et social ;

· Avoir réalisé au moins trois (3) cas similaires dans les 5 dernières années ;

· Maîtriser la législation nationale en la matière et les Directives des bailleurs internationaux (Banque mondiale, BAD…);

· Avoir une bonne connaissance des enjeux de politique sociale dans le contexte d’un pays en développement pourrait être un atout ;

· Disposer d’un personnel compétent ayant une maitrise parfaite de l’organisation des Agences notamment à caractère public et administratif.

7. METHODE DE SELECTION

Des Consultants (Firmes) seront sélectionnés suivant la méthode de Qualification de Consultants (QC) conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque Mondiale défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

8. DOSSIER À FOURNIR

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

- Une lettre de Manifestation d’intérêt,

- Copies des RCCM et Quitus fiscaux, le cas échéant

- Les copies des attestations et certificats qui prouvent les expériences du Cabinet,

- Les CV du Personnel du Cabinet assortis des copies des diplômes et certificats obtenus et tout autre document attestant l’expérience du personnel.

9. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures adressées à Monsieur le Coordonnateur du PFSP doivent être déposées sous plis fermé au siège de la Cellule de Coordination du Projet de Filets Sociaux Productifs (CFS) sis au quartier Kaporo cité, Commune de Ratoma, Conakry au plus tard le Mardi 16 Juin 2019 à 16 heure 00 GMTavec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET SPECIALISTE EN APPUI INSTITUTIONNEL ». Pour plus d’informations solliciter la version complète des TDR à l’adresse :bssow@cfsguinee.org.

La Directrice Générale de l’ANIES